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En düşük maaş 15 bin TL'ye çıktı bayram ikramiyesi 5000 TL oldu! İşçiler istediğini aldı imzalar atıldı

Müşteri haber az önce geldi. Çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı. En düşük çalışan maaşı 15.000 TL'ye yükselirken bayram ikramiyesi ise 5.000 TL oldu.

En düşük maaş 15 bin TL'ye çıktı bayram ikramiyesi 5000 TL oldu! İşçiler istediğini aldı imzalar atıldı

Son dönemlerde asgari ücret zammı, memur maaş zammı ve emekli maaş zammı tartışmaları devam ederken bu defa Müjdeli Haber Kartepe Belediyesi çalışanlarına geldi. Kartepe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla bitti. Sözleşme tamamlandı imzalar atıldı. Yapılan sözleşme ile birlikte belediye çalışanlarının maaşı 15.000 TL'den başlayacak bayram ikramiyesi olarak da 5.000 TL ödeme yapılacak.

Genel seçimler öncesinde peş peşe çalışanlara mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Bu defa güzel haber Kartepe Belediyesi çalışanları için geldi. Belediye ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Mutlu sona ulaştı. Yapılan yeni anlaşma ile birlikte çalışanların en düşük yaymaya ücreti 515 TL'ye yükselirken en düşük net maaş ise 15.000 TL'ye yükseltildi. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi kapsamında Ramazan Bayramı için 3.000 TL kurban bayramı için ise 5.000 TL bayram ikramiyesi verilmesine karar verildi.

ÇALIŞANLARA BÜYÜK MÜJDE VERİLDİ

Bir süredir Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bugün karar çıktı. Yapılan görüşmeler 650 belediye personeline ilgilendirirken sözleşmeler imzalandı. Yeni sözleşmeye göre işçilerin en düşük yevmiye ücreti 515 TL oldu.

Toplu iş sözleşmesinin 1 Ocak 2023 tarihleri ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacağı öğrenildi. Sözleşmeye göre 334 TL altı olan yevmiyeler 515 TL'ye tamamlanırken 386 TL olan yevmiyeler ise 634 TL'ye yükseldi. Ayrıca Belediye çalışanları için haftalık çalışma saati 40 saate düşürüldü. Tatil günlerinde verilecek çalışma ücretleri de yeniden düzenlendi.

Belediye çalışanları yeni sözleşmeye göre cumartesi günleri çalışmaları halinde bir yevmiye pazar günü çalışmaları halindeyse iki yevmiye olacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE YENİDEN DÜZENLENDİ

Yapılan yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında Kartepe Belediyesi çalışanlarının Bayram ikramiyeleri de yeniden düzenlendi. Sözleşmeye göre çalışanlar Ramazan Bayramı için 3.000 TL kurban bayramı için 5.000 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

Kartepe belediye başkanı Mustafa Kocaman toplu iş sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan TİS görüşmelerinde mutlu sonuca ulaştık. Sürecin başından itibaren emek veren sendikalarımıza, işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İşçimiz kazandıkça Kartepemiz kazanacak. İşçi kardeşlerimin yüzünün gülmesi, mutlu olması bizim için önemliydi. Çalışma arkadaşlarımız için önemli bir kazanım sağlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah."

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