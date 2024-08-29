En Düşük Emekli Maaşına ZAM Müjdesi! 12 Bin 500 TL Maaş Tarih Oluyor

Emeklilere yönelik yapılan zamlar Türkiye'nin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Ocak 2024'te emekli maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmış, Temmuz ayında da bu oran yüzde 24.73 olarak belirlenmişti. 2024 Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL'ye yükseldi. Emekliler şimdi gözünü Ocak ayına çevirdi. Peki emekliye ocakta ne kadar zam gelecek? 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zamları, 2025 yılı için yakından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SSK bağ-kur 4c emeklisi için maaş zammı da netlik kazanacak. Özellikle 12.500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşının Yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyordu. Emekliye Ocak 2025 zammı hesaplamaları şimdiden başladı. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI HESAPLARI BAŞLADI

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon ile belli olacak. Şu ana kadar Sadece Temmuz ayı enflasyonu açıklandı ve %3.23 olarak gerçekleşti. Ocak zamlarının belli olması için geriye 5 aylık veri kalırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinden yola çıkılarak Yeni yılda yapılacak zamlar hesaplandı.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıkladı. Ancak bu tahminin üst sınırı yüzde 42 olarak bildirildi. Alt sınırın ise yüzde 34 olduğu duyuruldu. Bu oranlara göre SSK Bağkur'u memur emeklisinin maaş zamları da ortaya çıktı. Eğer enflasyon yüzde 38 olursa SSK ve bağ-kur emeklisi Ocak 2025 itibariyle yüzde 10.64 enflasyon zammı alacak. Ancak enflasyon üst sınırdan yani yüzde 42'den gerçekleşirse bu oran yüzde 13.84 olacak.

OCAKTA EMEKLİYE 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre belirlenen yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden emekli maaş zammı hesaplamaları yapıldı. Ocak ayında yapılacak zamlara yönelik 3 farklı senaryo şöyle:

Yüzde 38'lik Enflasyon Tahmini

12 bin 500 TL Maaş: Ocak 2025'te 13 bin 830 TL

13 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 14 bin 383,20 TL

15 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 16 bin 596 TL

20 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 22 bin 128 TL

25 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 27 bin 660 TL

30 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 33 bin 192 TL

Yüzde 42'lik Enflasyon Tahmini

12 bin 500 TL Maaş: Ocak 2025'te 14 bin 230 TL

13 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 14 bin 799,20 TL

15 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 17 bin 076 TL

20 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 22 bin 768 TL

25 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 28 bin 460 TL

30 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 34 bin 152 TL

Yüzde 43,31'lik Enflasyon Tahmini

12 bin 500 TL Maaş: Ocak 2025'te 14 bin 361,25 TL

13 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 14 bin 935,70 TL

15 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 17 bin 233,50 TL

20 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 22 bin 978 TL

25 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 28 bin 722,50 TL

30 bin TL Maaş: Ocak 2025'te 34 bin 467 TL