En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu bankalar coştu! Banka banka yeni promosyon listesi 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan genel seçimler öncesinde bombayı patlattı. Seçim öncesi en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Ama emeklilere müjde bununla da bitmedi. Bir yandan bayram ikramiyesi zammı beklenirken bankalarda kolları sıvadı. Emekli maaşlarına yapılan artış bankaların iştahını kabartırken 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözü emekliye verilecek olan promosyon tutarında da artış yaşandı. Peki, 2023 Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? EYT 2023 En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emekli maaş zammı ile sevinçten havalara uçtu. 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emekliliği ilgilendiren haberi duyurdu ve en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Bir yandan emekli maaşına yapılan zam bir yandan da EYT'lilerin emekli olacak olması Bankaları da harekete geçirdi. bankalar promosyon düzenlemesi yapmaya başladı. Peki, hangi emekli ne kadar banka promosyonu alacak? Emekliye en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? banka banka emekli promosyon listesi haberimizde…

İŞ BANKASI 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası emekliye en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. 1 Kasım tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yeniden anlaşma yapan bankalar rakamlarını güncellemişti. İş Bankası 3 yıllığına maaşını kendisine Taşıyan emekliye vereceği promosyon ücretlerini şöyle açıkladı:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

DENİZBANK 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

Denizbank'ta emekliye yüksek promosyon ödemesi ile öne çıkıyor. Ayrıca ek ödül imkanı da sağlayan DenizBank'ın maaş aralığına göre verdiği promosyonlar şu şekilde:

3.500 TL Altı Maaş Alanlar - 3.000 - 3.000 TL - 6.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar - 3.500 - 3.500 TL - 7.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar - 4.500 - 4.500 TL - 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar - 5.000 - 5.000 TL - 10.000 TL

ING BANK 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

ING Bank'ın yeni promosyon ücretleri de açıklandı. ek koşul olmadan 31 Mart tarihine kadar maaşını 3 yıllığına ING Bank'a Taşıyan emekliye 8.500 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunulacak. Buna ek olarak emeklilerin otomatik ödeme talimatı vermesi halinde 1500 TL'ye Varan ek nakit promosyon alacağı öğrenildi. yani emekliler ING Bank'tan toplam 10.000 TL promosyon alma hakkına sahip olacak. koşulsuz promosyon fırsatlarını duyuran ING Bank'ın maaş aralığına göre verdiği promosyonlar şu şekilde:

1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 15 Mart 2023- 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını ING’ye getiren müşteriler, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

GARANTİ BANKASI 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

Emekliye promosyon fırsatı sunan diğer bir banka ise Garanti bbva oldu. Garanti Bankası'nın maaş aralığına göre duyurduğu güncel promosyon ücretleri şu şekilde:

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 03 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilere yararlanabilir.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK HALKBANK 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

Kamu bankaları da 1 Kasım tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yeni anlaşma sonrasında promosyon ücretlerini güncellemişti. kamu bankalarına maaşını taşıyan emekliye verilen promosyonlar ise şu şekilde:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

YAPIKREDİ 2023 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Bankası, maaşını 3 yıllığına taşıyan ve kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere maaş aralığına göre ödeme yapıyor. Yapı Kredi'nin promosyon ücretleri şu şekilde:

“bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.”