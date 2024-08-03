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En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL’ye Yükseldi: CHP’den 17.500 TL Teklifi

En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL’ye Yükseldi: CHP’den 17.500 TL Teklifi

En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL’ye Yükseldi: CHP’den 17.500 TL Teklifi

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle, emeklilere ödenecek maaş tutarları netleşti ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Bu zammın ardından, daha önce bu meblağın altında maaş alan emeklilere yeni maaşlar hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Borçlar ve Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yeterli zammın yapılamamasının nedenini belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarına bağladı. Erdoğan, bu borçların tahsil edileceği mesajını verirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sert bir yanıt geldi. Özel, Erdoğan’ın açıklamalarına karşı çıkarak, belediyelerin SGK borçlarının sadece %3’ünün belediyelere ait olduğunu, geri kalan %97’sinin diğer borçlar olduğunu belirtti.

CHP’den 17.500 TL Teklifi

Özgür Özel, Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek, emeklilere 17.500 TL maaş verilmesi gerektiğini ifade etti. Özel, SGK borçlarının büyük kısmının AKP döneminden kaldığını vurgulayarak, CHP’li belediyelerin tüm borçlarını kapatacaklarını ve bu düzenlemeyle emeklilere 17.500 TL maaş önerdiklerini belirtti. Bu öneri, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

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