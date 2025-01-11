En az ilkokul mezunu 18-45 yaş arasına 300 bin TL veriliyor

Bu kredi, girişimcilik yeteneğine ve sektörel tecrübeye sahip bireylerin iş hayatında sürdürülebilir başarı elde etmelerini hedeflemektedir.

Kimler Halk Girişimci Kredisi’nden Yararlanabilir?

Halk Girişimci Kredisi, belirli kriterleri karşılayan girişimcilere sunulmaktadır:

Eğitim Durumu: En az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

Yaş Sınırı:Genel başvurular için 45 yaşını aşmamış olmak.

Şehit/gazi yakını, gazi veya engelli girişimciler için yaş sınırı 55 olarak belirlenmiştir.

Not: 45 yaşını aşan girişimciler, yalnızca şubeler üzerinden standart başvuru sürecini kullanarak başvuru yapabilirler.

Örnek Uygulamalar

Bu kredi, özellikle deneyim sahibi girişimciler için idealdir. Örneğin, konfeksiyon sektöründe uzun yıllar çalışmış bir satış yetkilisinin kendi iş yerini açarak ticari faaliyetlerini genişletmesi gibi durumlar, kredi başvurusu için uygun bir senaryo oluşturabilir.

Halk Girişimci Kredisi’nin Özellikleri

1. Kredi Limiti

Standart başvurular için maksimum kredi limiti 300.000 TL’dir.

Şehit/gazi yakını, gazi veya engelli girişimciler için bu limit 350.000 TL’ye yükseltilmiştir.

2. Kredi Türü ve Vade Seçenekleri

Taksitli İşletme Kredisi olarak sunulmaktadır.

İlk 12 ay anapara ödemesiz dönem seçeneğiyle birlikte toplamda 60 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.

Girişimciler için Finansal Destek İmkanları

Bu kredi, iş kurmayı hedefleyen bireylerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, aynı zamanda uzun vadeli ödeme planlarıyla girişimcilerin işlerini sürdürülebilir kılmayı hedefler.

Kaynak: Bu HABER, Halkbank Resmi Web Sitesi ve ilgili finansal düzenlemelere dayalı olarak hazırlanmıştır.