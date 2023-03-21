En az 12 bin 36 TL maaş bağlanacak! PTT, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı peş peşe açıkladı, başvurular başladı

İş arayan milyonlarca vatandaşı umutlandıran personel alımı 2023 duyurusu yapıldı. Devlet kurumları peş peşe açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı ve PTT'ye personel alımı yapılacak. Ayrıca 2023 bekçi alımı da başlıyor. İş arayanlar hemen başvuru yapsın çünkü en düşük maaş 12.036 TL olacak. Peki, kamu personeli alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı başlıyor. Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca kişiye Bugün müjdeli haber verildi. Birçok kamu kurumu peş peşe 2023 personel alımı duyurusu yayınladı. PTT personel alımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı ve bekçi alımı başlayacak. Üstelik başvuru yapanlara verilecek en düşük maaş 12.036 TL olacak. Devlet memuru olmak isteyenler şimdiden başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki devlet memuru alımı ne zaman yapılacak? PTT Sağlık Bakanlığı personel alımı ve bekçi alımı tarihleri ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile milyonlarca kişiye personel alımı müjdesi verdi. Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kapsamında çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 42.500 personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

PTT 2023 PERSONEL ALIMI

PTT 2023 personel alımı başvuruları da uzun süreden beri devlet memuru olmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyordu. PTT'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre PTT'de memur olmak isteyenler başvuru işlemlerine kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. PTT 2023 personel alımı için aranan şartlar ise şu şekilde:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

İstihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

2023 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İş arayan milyonlarca kişinin beklediği diğer bir haber ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Uzun süreden beri beklenen bekçi alımı Bu yıl yapılacak. Bekçi alımı 2023 başvuru şartları ise şöyle:

* Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması

* En az 167 santimetre boyunda olması

* Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

* Ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması

* 31 yaşından gün almamış olması

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar aynı zamanda bekçi maaşları 2023 ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 2023 bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12 bin 36 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12 bin 464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14 bin 196 TL