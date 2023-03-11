Emekliyi zıplatacak bayram ikramiyesi zammı! O formül Cumhurbaşkanı’ndan onay aldı, rekor ikramiye geliyor

EYT yasası ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin kabul edilmesi sonrasında milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ve ek zam konusunda. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Şimdi EYT'lilerin de emekli olması ile birlikte emekli kişi sayısı 2 milyon 250 bin kişi daha artarken 16 milyona dayandı. Hem eski emekliler hem de EYT ile emekli olan vatandaşlar bayram ikramiyesi zammı konusunda bir açıklama bekleniyor. Üstelik bayram ikramiyesi ile ilgili olarak 2 formülün masada olduğu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu formüllerden birine sıcak bakıyor.

2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara dini bayramlar öncesinde yılda 2 defa bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Tamamen devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz verilen bu ikramiye tutarı 1100 TL olarak belirlendi. Yani 2021 ve 2022 yıllarında emeklilere Her bayram öncesi 1100 TL olmak üzere toplamda 2200 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Fakat bu yıl artan hayat pahalılığı ve aynı zamanda alım gücünün düşmesi ile birlikte emekliler Bayram ikramiyesinde de bir zam yapılmasını istiyor. Özellikle EYT yasası ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin kabul edilmesi ile beraber Emeklilerin de umutları arttı. Peki, bayram ikramiyesi ne zam gelecek mi? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

ANKARA KULİSLERİ O FORMÜLLE ÇALKALANIYOR

Yılda iki defa ödenen emekli bayram ikramiyesi ile ilgili masada farklı formüller olduğu konuşuluyor. Ankara kulislerinden yayılan haberlere göre hükümet seçim öncesinde vatandaştan gelen taleplere yanıt verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da daha önce seçim vaatleri ile ilgili konuşmasında bunu belirtmişti. Yani vatandaşın talebi değerlendirilecek ve olumlu karşılık verilecek. 2 formüllü zam ihtimali ile ilgili de detaylı bilgiler gelmeye başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi 2023 formülleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk formül yeniden değerleme oranında emekli bayram ikramiyesi zammı yapılması. Bunun kabul edilmesi durumunda yılda iki defa ödenen emekli bayram ikramiyesi toplamda 4904 TL'ye yükselecek.

Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili olarak Masadaki diğer bir formül ise her bayram öncesi 2500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL'ye yükseltilmesi. Bu formülün kabul edilmesi durumunda Ramazan Bayramı öncesinde 2500 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 2500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Zaten her iki formülde de arada büyük bir fark bulunmuyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. formüle daha sıcak baktığı konuşuluyor.