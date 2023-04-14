Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek

Emekli maaşı alan milyonları ilgilendiren son dakika duyurusu bankalardan geldi. 7.500 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için bankalar kesenin ağzını açtı. Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapan emekliye tamı tamına 10.000 TL Maaş promosyonu ödenecek. maaşa ek verilecek olan promosyon fırsatında tek bir şart bulunuyor. Peki hangi banka emekliye yüksek promosyon veriyor? Emekli banka promosyonu şartları neler? Milyonlarca emeklinin Merak ettiği sorular yanıt buldu. emekli banka promosyonu başvuru şartları ve emekliye en yüksek promosyon veren bankalar haberimizde…

Emekliye promosyon veren bankalar her ay olduğu gibi nisan ayında da yoğun bir şekilde araştırılıyor. özellikle yüksek promosyon fırsatını yakalamak isteyen emekliler en yüksek promosyon veren banka hangisi sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. nisan ayında emekli promosyon ücretlerinde yeni dönem başladı. bankalar kesenin ağzının sonuna kadar açtı emekliye yüksek promosyon verebilmek adına adeta yeni bir rekabet başladı. bankaların emekliye sunduğu promosyon fırsatları her geçen gün yükseliyor ve peş peşe de yeni açıklamalar geliyor. Bugün de bankalardan emeklinin yüzünü güldürecek yeni duyurular yapıldı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için promosyon ücretleri 10.000 TL oldu. başvuru yapan tüm emekliler promosyon fırsatından yararlanabilecek. Peki emekli promosyon şartları nelerdir? emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

BANKALARDA PROMOSYON 10.000 TL'YE YÜKSELDİ

Emekli promosyon ücretleri nisan ayında yükseldikçe yükseliyor. Bankalardan peş peşe yeni duyurular yapılırken en yüksek Maaş promosyonu veren bankalarda belli oldu. Emekliye rekor ödeme İş Bankası Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Finansbank'tan geldi. bu bankalar, EYT yasasının çıkması ve en düşük emekli maaşının da artması ile birlikte emekliye verecekleri promosyon ücretlerini arttırdı. bankaların Emekliye sunacağı promosyon fırsatı artık 10.000 TL'den başlıyor. 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan emekli promosyon ücretleri, tek bir şart doğrultusunda emekli vatandaşlara sunuluyor. Maaşa ek yapılacak olan bu ödemeyi değerlendirmek isteyenler zaman kaybetmesin ve başvurusunu yapmakta gecikmesin.

BU ŞARTI TAŞIYAN TÜM EMEKLİLER ALABİLİYOR

Emekliye rekor promosyon ödemesi yapmaya hazırlanan bankalar sadece tek bir şarta bakıyor. emeklilerin maaşını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü veren emekliye tam 10.000 TL ödeme 3 gün içinde yatıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olmak da fark etmiyor. kurum farketmeksizin başvurunuzu yaparak Seçtiğiniz bankadan hemen taahhüt isteyebilir ve 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra emekli promosyon ücretini banka hesabınızdan alabilirsiniz. emekli promosyon fırsatlarında başka avantajlar da var. Örneğin emekliye özel kredi sunan bankalar ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da sunuyor.