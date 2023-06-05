Emekliye yüzde 50 zam kesinleşti! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emekli temmuz zammı oranları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. EYT yasasının çıkması ile birlikte Türkiye'de emekli sayısı 15 milyona yükseldi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesi ile birlikte emekli maaşı zammı da netleşmiş olacak. Ancak emekli maaş zammına enflasyon farkının yanı sıra refah Payı da eşlik edecek. Yavaş yavaş rakamları ortaya çıkmaya başladı Uzmanlar da yeni Zamlı emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladığı nokta Peki 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına kaç TL zam geliyor?

15 milyon emekli vatandaşın yüzünü güldürecek yeni gelişmeler bu sabah saatlerinde duyuruldu. Meclisin açılması ve yeni kabinenin kurulması ile birlikte emekli maaşları ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 15 milyon emekli ilgilendiren zam çalışmaları bugün itibarıyla başlıyor. Bugün TÜİK yeni enflasyon verilerini açıklayacak Böylece 5 aylık veri belirlenmiş olacak. Üstelik emekliye kademeli zam formülü de gündemde. Emekli maaşı alma ile ilgili olarak son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek fakat Uzmanlar yavaş yavaş değerlendirmeler yapmaya ve emekli maaş zammı tahminlerini açıklamaya başladı. Emekliye kademeli zam formülü son dakika gelişmeleri ve 2023 Temmuz emekli maaşı zammı detayları haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARINA KADEMELİ ZAM GELİYOR

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı için son derece heyecanlı nokta emekli maaş zammı ile ilgili birçok İddaa gündemde. Bunlardan biri de kademeli zam oldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamada emekli maaşlarına Temmuz ayında kademeli artış düşünüldüğünü duyurmuştu. Kademeli zam en düşük emekli maaşına yüksek En yüksek emekli maaşına düşük zaman anlamına geliyor. Zam oranlarının ise %45'den başlayacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN 5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLACAK

Elbette yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının yapacağı çalışmalar ve açıklamalar da milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekliye kademeli zam kesin gibi görünüyor fakat Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileri de maaş zamları için son derece belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak Böylece 5 aylık veri kesinleşmiş olacak. Ancak bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah Payı kararı ve bayram ikramiyesi zammı kararı da merakla takip ediliyor. Bu konuda da net bilgilerin Bu hafta içinde gelmesi bekleniyor.