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Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam müjdesi bu defa TÜİK’ten geldi. Emekliye %25 zam kesinleşti. Üstelik emekliye ara zam tarihi de belli.

Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi

Milyonlarca emeklinin maaşı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte değişmişti. Yaklaşık 8.8 milyon kişinin maaşını etkileyen kararla beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak emekliler için müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün de bir güzel haber TÜİK’ten geldi. Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon açıklaması ile birlikte emeklinin zam oranı da netleşmeye başladı. Henüz 3 aylık veriler belli oldu. Ancak şimdiden emekliye %25 zam müjdesi geldi. SSK ve bağ-kur emeklisi bu zammı doğrudan alacak memur emeklisine ise zam oranı enflasyon farkı olarak yansıyacak.

TÜİK 2023 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Enflasyon rakamları son yıllarda hızlı artışına devam ederken TÜİK tarafından aylık açıklanan veriler vatandaşlarca da yakından takip ediliyor. Bugün yani 3 Nisan 2023 tarihinde TÜİK mart ayı enflasyon verilerine açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Emeklilerde zam oranlarını yakından takip ediyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklisi doğrudan zam alırken memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı alıyor. Bugün açıklanan verilerle birlikte 3 aylık zam oranları belli olmuş oldu. Emekliler şimdi gözünü açıklanacak Son 3 aylık veriye çevirdi.

EMEKLİYE EN AZ %25 ZAM KESİNLEŞTİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 3 aylık enflasyon verisine göre emeklinin temmuzda alacağı zam oranlarını değerlendirdi. TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon %2.29 olurken en hak ise enflasyonu %5.08 olarak açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık enflasyon oranlarına göre emeklinin maaş zammını hesapladığını söyledi.

3 aylık verileri göz önünde bulundurarak emekli maaş zammı hesaplaması yaptığını belirten Özgür Erdursun, emekli maaşlarına 1 Temmuz 2023 tarihinde gelecek olan zam oranının en az %25 olacağını söyledi. Özgür Erdursun bu hesaplamayı tüik'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yaptığını dile getirirken refah Payı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zammın %25'e kadar yükselmesini beklediğini ifade etti.

6 aylık enflasyon verilerinin sonrasında yılbaşında emekli maaşlarına yapılan artış %30 olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de en düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik bir zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmişti.

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