Emekliye yüzde 25 intibak zammı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına en az 1500 TL daha artış kapıda

Milyonlarca emekli Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklaması ile birlikte adeta sevinçten Bayram etmişti. Emeklinin asıl Bayramı ise Temmuz ayında olacak. Emekli maaşlarına intibak zammı geliyor. Hem refah payı hem enflasyon zammı hem de intibak zammı temmuzda maaşları eklenecek. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi bu haberi alınca resmen Temmuz'da Bayramı yaşayacak? Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına zam kararı geçtiğimiz günlerde çıkmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı canlı yayında açıklamıştır. Milyonlarca emeklinin en düşük maaşı olan 5.500 TL Bu kararla birlikte 7.500 TL'ye yükselmişti. Emekliler bir yandan seçim öncesi bir zam daha Beklerken asıl müjde Temmuz ayında gelecek. Çünkü Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklisine enflasyon zammı, refah payı ve Buna ek olarak intibak zammı verilecek. Yani emekli maaşlarında ciddi bir artış Temmuz ayında yaşanacak.

ENFLASYON VE REFAH PAYI İLE EN AZ %30

Emekliye ara zam olacak mı seçim öncesi emekli maaşlarına ek zam gelecek mi gibi soruların yanıtı merakla takip edilirken emeklilerin müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti nokta Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte Nisan ayından itibaren milyonlarca emekli artık çok daha yüksek maaş alacak. Ancak emekliye asıl güzel haber Temmuz ayında gelecek. Çünkü Temmuz ayında neredeyse %70'e Varan zam emekli vatandaşları bekliyor olacak.

İNTİBAK ZAMMI DA TEMMUZDA GELECEK

Emekli maaşlarına Temmuz ayında hesaplanan enflasyon oranı ve refah Payı ile birlikte en az %30'u artış bekleniyor. Ancak Buna ek olarak hükümetin kararı üzerine intibak zammı da emekli maaşlarına eklenebilir. Özellikle son dönemlerde çok konuşulan intibak zammı 2000 yılı sonrası emeklileri ilgilendiriyor. Maaşlarında adaletsizlik olduğunu iddia eden 2000 yılı sonrası emekli olanlara 1500 TL daha zam yapılabilir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Emeklinin taleplerini bakana ileten Ergün çıkışta yaptığı açıklamada oldukça umutlu konuşmuştu. Zaten aynı gün içinde en düşük emekli maaşına zam kararı açıklandı. Şimdi gözler 2000 yılı sonrası emekli olanlar için verilecek intibak zammında. Bu zammında hükümet tarafından Temmuz ayında açıklanacağı tahmin ediliyor.