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Emekliye yüzde 15, 16, 17,91 zam; Maaşlar A'dan Z'ye değişiyor

TÜİK’in mart ayı verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler için zam hesaplamaları hız kazandı. 3 aylık enflasyon farkı netleşti, gözler temmuz zammına çevrildi.

Emekliye yüzde 15, 16, 17,91 zam; Maaşlar A'dan Z'ye değişiyor

2025 yılı mart ayı itibarıyla emekli maaşlarında zam beklentisi artarken, TÜİK’in yayımladığı son enflasyon oranları bu artışa dair ipuçları verdi. Aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,10 olarak açıklanan enflasyon verisiyle birlikte emekliler, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor.

Emekliye yüzde 15, 16, 17,91 zam; Maaşlar A'dan Z'ye değişiyor444

Ocak Ayında Maaşlar Artmıştı

Hatırlanacağı üzere ocak ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise 6 aylık enflasyon farkına göre temmuz zammı hesaplanıyor.

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Şu ana kadar açıklanan 3 aylık veriler ışığında yapılan tahmini zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı:

🔹 %15 zam ile → 16.639 TL

🔹 %16 zam ile → 16.784 TL

🔹 %17,91 zam ile → 17.060 TL

Bu hesaplamalar, kalan 3 ayın enflasyon verileriyle birlikte daha da netleşecek.

Emekliye yüzde 15, 16, 17,91 zam; Maaşlar A'dan Z'ye değişiyor444

Zam Nasıl Belirleniyor?

Emekliler, maaşlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında zamlı olarak alıyor. Bu zamlarda TÜFE bazlı 6 aylık enflasyon farkı esas alınıyor. Eğer hükümet refah payı eklemeye karar verirse, zam oranı daha da artabiliyor.

📌 Maaşınızı etkileyebilecek gelişmeleri kaçırmamak için TÜİK’in açıklayacağı yeni enflasyon verilerini takipte kalın!

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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