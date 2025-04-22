Emekliye yüzde 15, 16, 17,91 zam; Maaşlar A'dan Z'ye değişiyor

2025 yılı mart ayı itibarıyla emekli maaşlarında zam beklentisi artarken, TÜİK’in yayımladığı son enflasyon oranları bu artışa dair ipuçları verdi. Aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,10 olarak açıklanan enflasyon verisiyle birlikte emekliler, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor.

Ocak Ayında Maaşlar Artmıştı

Hatırlanacağı üzere ocak ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise 6 aylık enflasyon farkına göre temmuz zammı hesaplanıyor.

Mart Enflasyonu Açıklandı, Hesaplar Başladı 💰

Şu ana kadar açıklanan 3 aylık veriler ışığında yapılan tahmini zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı:

🔹 %15 zam ile → 16.639 TL

🔹 %16 zam ile → 16.784 TL

🔹 %17,91 zam ile → 17.060 TL

Bu hesaplamalar, kalan 3 ayın enflasyon verileriyle birlikte daha da netleşecek.

Zam Nasıl Belirleniyor?

Emekliler, maaşlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında zamlı olarak alıyor. Bu zamlarda TÜFE bazlı 6 aylık enflasyon farkı esas alınıyor. Eğer hükümet refah payı eklemeye karar verirse, zam oranı daha da artabiliyor.

📌 Maaşınızı etkileyebilecek gelişmeleri kaçırmamak için TÜİK’in açıklayacağı yeni enflasyon verilerini takipte kalın!

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi