Emekliye toplu ödeme! Haziran’da 17.000 TL karşılıksız hesaba yatacak

Emekli maaşı alan 15 milyona yakın vatandaşa müjdeli haber sabah saatlerinde geldi. Haziran ayında ödemeler güncelleniyor emekliye ödenecek rakamlar her geçen dakika artıyor. Yeni müjde az önce verildi 17.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit emeklinin maaş hesabına aktarılacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi olan tüm emekliler ödemeden yararlanacak. Emekliye geri ödemesiz nakit destek detayları haberimizde…

Emekli ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı’nı beklerken bir yandan da emekli bayram ikramiyesinde yeni tutarın ne olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam sinyalini verdi. Erdoğan yaptığı son açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

EMEKLİYE BÜYÜK MÜJDE GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu da en dikkat çeken vaatlerinin arasında yer alan bayram ikramiyesi için, "Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" demişti.

Show Haber'in kulislerden edindiği bilgilere göre AKP’nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin TL'ye çıkarmak.

Kılıçdaroğlu ise seçilmesi durumunda bir asgari ücrete çıkaracağının sözünü verdi. Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak zam netleşti! Milyonları sevindirecek gelişme