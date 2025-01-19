Emekliye saat 14.16'da duyuruldu; EYT, SSK, Bağkur en düşük maaş değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarına yapılan zamları ve ek ödeme değişikliklerini duyurdu. Bu yeni düzenlemeler, SSK, Bağ-Kur, EYT ve 4C statüsündeki (memur emeklileri) tüm emeklileri kapsayarak büyük bir etki yarattı. En düşük emekli maaşının 14.669 TL’ye yükseltilmesi, özellikle düşük gelirli emeklilere büyük bir nefes aldı.

Maaş Zamları Nasıl Belirlendi?

Emekli maaşlarına yapılan zamlar, enflasyon oranlarına göre belirlendi. Aralık ayında açıklanan enflasyon verilerine dayanarak yapılan artışlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 olarak yansıdı. Memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında bir zam uygulandı. Ayrıca maaşlara ek olarak, yüzde 4 ila 5 arasında değişen ek ödemeler de yapıldı. Bu düzenlemeler, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artırarak yaşam standartlarını iyileştirdi.

Yeni Maaş Düzenlemesi ve Hazine Desteği

Yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı 14.669 TL olarak belirlendi. Bu artış, emekli maaşlarının taban seviyesini yükselterek düşük gelirli emeklilere büyük bir fayda sağladı. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli, ek ödeme ile birlikte toplamda 14.669 TL alacak. Eğer bir emeklinin maaşı bu tutarın altında kalıyorsa, Hazine desteği devreye giriyor ve aradaki fark kapatılıyor. Böylece hiçbir emeklinin maaşı 14.669 TL'nin altına düşmeyecek.

Ek Ödemeler ve Dul-Yetim Maaş Artışı

Ek ödeme oranları da maaş seviyelerine göre değişiyor. 9.495 TL'nin altındaki maaşlar için yüzde 5, bu tutarın üzerindekiler için ise yüzde 4 oranında ek ödeme yapılıyor. Bu sayede gelir eşitsizliği azaltılarak düşük gelirli emekliler daha fazla destek almış oldu. Ayrıca dul ve yetim maaşlarında da artış yapıldı. Ölüm aylığı oranlarına göre maaşlar yüzde 15,75 oranında artırıldı.

e-Devlet Üzerinden Güncel Bilgilere Ulaşım

Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Ödeme Bilgileri" sekmesine girerek maaş bilgilerini hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Bu sistem sayesinde emekliler, maaş ve ek ödeme bilgilerini anında görebiliyor ve herhangi bir karışıklığın önüne geçiliyor. Örneğin, 25.000 TL kök maaşla bir emekli, yüzde 4 ek ödeme ile toplam 26.000 TL alacak.

Temmuz Ayında Yeni Zam Beklentisi

Ocak ayında yapılan bu düzenlemeler, emekliler için sevindirici bir gelişme olsa da Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre yapılacak yeni zamlar için beklentiler oluşmaya başladı. Bu artışlar, emekli maaşlarını bir kez daha yükseltecek ve ekonomik şartlara bağlı olarak taban maaş sınırları daha da iyileştirilecek.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı