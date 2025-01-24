Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor

Ocak 2025 itibarıyla yapılan maaş artışları, özellikle enflasyon karşısında yeterli görülmemiş ve büyük tepki toplamıştı. Hükümet, bu tepkileri dikkate alarak refah payı zammı konusunda harekete geçti. Peki, emeklilere ne kadar ek zam verilecek ve süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Emekliye Refah Payı Artışı Geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 Ocak ayında açıklanan %15,75'lik zam oranını yetersiz bulmuştu. Memur ve memur emeklileri de %11,39 oranında zam almış, ancak bu artış, enflasyon karşısında alım gücünü korumak için yeterli olmamıştı. Artan hayat pahalılığı karşısında ek zam talebi yükselirken, hükümetin refah payı artışı konusunda çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı için yapılacak artış ile birlikte refah payı düzenlemesi de Meclis’e sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumunda, yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Yıl 3 Kez Zam Yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl da emekli maaşlarında benzer bir süreç yaşanmış ve zam oranları 3 kez revize edilmişti. İlk belirlenen oranların yetersiz bulunması üzerine ek zam kararı alınmış, daha sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları eşitlenmişti. Bu yıl da emeklilerin yoğun talebi sonrası benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gündemde.

Meclis Gündemine Ne Zaman Gelecek?

AK Parti kulislerinden gelen son bilgilere göre, refah payı artışının ay sonuna kadar Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Eğer gerekli onaylar alınırsa, emeklilerin maaşlarında ek artış sağlanacak. Özellikle en düşük emekli maaşı alan kesimin bu düzenlemeden daha fazla faydalanması bekleniyor.

Hükümetin enflasyon karşısında emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik bu adımı, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin kesinleşmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanması halinde, zamlı maaşların ödeme takvimi de açıklanacak.