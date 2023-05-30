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Emekliye PTT'den 75.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak

Emekliye PTT'den karşılıksız nakit destek müjdesi geldi. 15 milyon emeklilik vatandaşı kapsayan nakit destek ödemesi için T.C kimlik kartı ile PTT şubelerine gitmek yetecek.

Emekliye PTT'den 75.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak

15 milyon emekli için PTT'den bu sabah duyuru geldi. Nakit destek almak isteyen emeklilere PTT yepyeni bir kampanya daha yaptı. T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giden emekliler nakit destek ödemesinden hemen faydalanacak. Az önce açıklama yapıldı kampanya bugün itibariyle başlıyor. Başvurular 15 Haziran tarihine kadar devam edecek. Vakit kaybetmeden PTT'ye başvuru yaparak nakit destek ödemesini almayı unutmayın.

PTT emekliler için özel bir kampanya başlattı. Aktif Bank ve PTT’nin ortak çalışmasıyla oluşturulan kampanya ile PTT’den emekli maaşı alan vatandaşlar 75 bin TL’ye kadar kolayca kredi çekebilir. Peki PTT’nin emekli kampanyası nedir? PTT’den anında 75 bin TL kredi nasıl alınır? PTT kredi çekme şartları neler? İşte detaylar…

PTT, borçlu vatandaşlara ilaç gibi gelecek bir duyuru yaptı. Kredi borcunu kapatmak isteyen emekliler için yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyayla birlikte PTT, borçları yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara destek olacak.

Duyurusu yapılan yeni kampanyayla emekli vatandaşlara borçlarını kapatmaları için kredi verilecek. Bu krediyle borçlarını kapatma fırsatı bulan emekliler, kolay şekilde kredi çekme imkanına sahip olacak. Peki PTT’nin emekli kampanyası nedir? PTT’den anında 75 bin TL kredi nasıl alınır? PTT kredi çekme şartları neler? İşte detaylar…

PTT’NİN EMEKLİ KAMPANYASI NEDİR?

PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. Bu kampanya ile birlikte borcu olanlara 75 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlanması hedefleniyor. PTT ve kredi verecek olan Aktif Bank ile gerçekleştirilen iş birliğinin sonucunda PTT’den emekli maaşı alanların kredi alması kolaylaşıyor. Emekliler 75 bin TL limitli 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

PTT’den emeklilik kredisi almak isteyenler başvuru için en yakın PTT şubesine gidebilir. PTT şubelerinde şartsız, kefilsiz olarak emekli kredisine başvurusu yapılıyor.

Eğer PTT şubesine gitmekle vakit harcamak istemiyorsanız online olarak da başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için akıllı telefonunuza PTT mobili indirdikten sonra sisteme giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredinizin onaylanma süreci 15 güne kadar uzayabilir.

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