Emekliye promosyon kıyağı! Rakamı duyan maaşını taşımak için o bankaya koşuyor

Emekli promosyon ödemeleri geçen yıldan bu yana emeklinin gündeminde. özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlara yapılan ciddi artışlar sonrasında daha da önemli gelen hale gelen promosyon rakamları Bu yıl ikiye katlandı. en yüksek promosyon ücretini veren bankayı bulmak ve maaşını buraya taşımak isteyen emekliler de yoğun bir şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek promosyon duyurusu yapıldı. Ancak sadece 5 gününüz kaldı. o tarihe kadar bankaya maaşını taşıyan emekli yüksek promosyon alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon tutarı geldi. şubat ayının sonuna yaklaşırken Akbank önemli promosyon güncellemesi yaptı. emeklinin yüzünü güldürmeye hazırlanan Akbank, 5 gün içinde maaşını taşıyan SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi kişilere yüksek promosyon ödemesi yapacak. Peki Akbank emekli promosyonu ne kadar? Akbank güncel emekli promosyon tutarları haberimizde…

AKBANK PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Emekli müşterileri için hazırladığı özel kampanyalarla son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan Akbank promosyon ücretlerinde güncelleme yaptı. SSK BAĞ-KUR emekli sandığı emeklisi kişilerle birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da promosyon ödemesi yapan banka, Şubat ayı sonuna kadar başvuru yapanları resmen İhya edecek. Akbank emekli promosyon güncellemesi ile birlikte milyonlarca müşterisinin yüzünü güldürecek.

AKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Akbank şubat ayı emekli promosyon ücretleri güncellendi. Buna göre SSK BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine e-devlet üzerinden maaş taşıma başvurusu yapmaları durumunda maaşa göre 4.200 TL ile 7000 TL arasında değişen maaşa ek ödeme verilecek. Akbank'ın maaşa göre promosyon miktarı şu şekilde:

0-3.499 TL maaş tutarına 4.200 TL,

3.500 TL -7.499TL maaş tutarına 4.850 TL,

7.500 TL - 9.999 maşa tutarına 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 7.000 TL

BAŞVURU İÇİN 5 GÜN KALDI

Akbank'ın sunduğu promosyon ücretleri Sadece 5 gün için geçerli nokta yani 28 Şubat mesai bitiminde bu promosyon teklifleri de sona erecek. banka Şu an için mart ayı promosyon ücretlerini açıklamadı. ancak Şubat ayında en yüksek promosyon veren bankalardan biri oldu. Eğer hala bir bankadan promosyon almadıysanız maaşınızı Akbank'a taşıyarak siz de 4.200 TL ile 7000 TL arasında değişen promosyon imkanını değerlendirebilirsiniz. Maaşınızı at banka taşımak için e-Devlet'ten işlem yapabileceğiniz gibi Dilerseniz bu işlemleri banka şubelerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank promosyon ödemesi tek seferde peşin olarak hesaplara yatacak. bankadan promosyon almak için yerine getirmeniz gereken tek koşul maaşınızı taşımak ve 3 yıl boyunca bu bankadan almak üzere taahhüt vermek. taahhüt sözleşmesini imzalayan emekliler ATM'den 3 gün içinde promosyon miktarını alabilecek.