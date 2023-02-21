Emekliye piyango çıktı! Mart ayında çifte zam geliyor, en az 2.750 TL maaş zammı verilecek

Milyonlarca emekli Ocak zammı sonrasında Şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Ancak bunun yanında emeklilere Mart ayında çifte zam müjdesi gelebilir. Yeni yılda emeklinin gündemindeki en önemli konu olan intibak zammı ve bayram ikramiyesi zammı aynı anda yapılabilir. Emekliye kulislerden bu yönde önemli bilgiler geldi. Peki, emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak? 2023 Bayram ikramiyeleri kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına 2023 Ocak ayı itibarıyla yapılan maaş zammı yüzleri güldürdü. Her yıl ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon oranında artış yapılıyor ancak bir de emekliler bayram ikramiyesi zam mı bekliyor. 2018 yılından bu yana cumhurbaşkanının kararıyla Ramazan ve Kurban bayramı öncesi emekli vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesi bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetim aylığı alanlarda faydalanabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili önemli son dakika haberleri geldi. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı kesinleşti.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi zammı için gün sayıyor. Hem emekliler hem EYT’liler hem de dul ve yetim aylığı alanlar Ramazan Bayramından önce ikramiye alacak ancak ödemenin ne kadar olacağı hala netleşmedi. Bayram ikramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artmamıştı. Yani emeklinin hesabına yine 1100 TL bayram ikramiyesi yatmıştı. Bu yıl ise emekli bayram ikramiyesi ödemesine ciddi bir zam beklentisi var.

2.000 TL İLE 3.000 TL ARALIĞINDA OLACAK

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken bir yandan da emekli ikramiyeleri ile ilgili tartışmalar konuşuluyor. Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili 2 ayrı formülüm masada olduğu iddia ediliyor. Bunlardan ilk ise yeniden değerleme oranında artış. Yani bu formüle göre emekli bayram ikramiyesi %122.93 oranında artacak. Bu durumda ise Ramazan bayramı öncesi emekliye ödenecek ikramiye tutarı 1.100 TL'den 2.452 TL'ye çıkacak. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam ödenecek olan ikramiye tutarı 4.904 TL olacak.

EMEKLİYE 13. MAAŞ ÖDENEBİLİR

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili diğer bir formül ise emekliye 13 maaşını ödenmesi nokta yani Bayram öncesinde 2.750 TL bayram ikramiyesi verilerek toplamda 5.500 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gündeme geldi. Bu durumda emekliler en düşük maaş üzerinden hesaplanan bayram ikramiyesi ile toplamda bir maaş kadar ödeme almış olacak. Ancak şu an için bu formüller hala değerlendirme aşamasında ve bir kesinlikle kazanmış değil. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde bakanlar kurulunda görüşme yapılması ve kesin kararın verilmesi bekleniyor.