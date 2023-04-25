Emekliye para musluğu açıldı! 8000 TL karşılıksız verilecek

Emekli vatandaşlar maaşlarını zamlı olarak almanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da promosyon ödemeleri hesaplara yatıyor. EYT’liler emeklilik haklarını elde ederken maaş bankası olarak seçtikleri bankalardan ekstra promosyon ödemesi alıyor. Karar verirken nakit promosyon miktarının ne kadar fazla olduğu önemli. Ancak bunun yanı sıra bankanın emeklilere sunduğu ekstra fırsatlar da önemli.



8 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesine ek olarak ekstra avantajlar ile beraber 1.200 TL daha hesaplara yatıyor. Sene içinde ise birçok avantajlı kampanya QNB Finansbank emekli maaşı müşterilerini bekliyor. Peki, emekli promosyonunu almayan tüm emekliler ve EYT promosyonunu alacaklar için ödemeler ne kadar? QNB Finansbank promosyon ödemesi miktarı ne kadar? İşte emekli promosyonu ödeme detayları...



QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi tüm EYT’liler için ve emekliler arasında henüz promosyonunu almayanlar için 8 bin TL’ye ek 1.200 TL olarak ödeniyor. Toplamda 9 bin 200 TL’ye kadar promosyon ödemesinin yanında birçok avantaj da emeklileri bekliyor.



QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?



QNB Finansbank emekli promosyonu almak ve ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen emekliler için öncelikle maaşlarını bankaya taşımaları şartı bulunmaktadır. Maaş taşıma işleminin yapılması aşamasında emekli müşteriler 3 sene kalma taahhüttü vermektedir. Böylelikle 3 sene emekli maaşını bankadan çekmeye söz veren emeklilere tam 9 bin 200 TL’ye kadar ödemelerini alabilmektedirler.



Maaş taşıma işlemlerini QNB Finansbank şubelerinden, e-Devlet platformu üstünden ve QNB Finansbank mobil aracılığıyla 7 gün 24 saat online olarak da yapabilmektedirler. Böylelikle ilk maaşın yatmasının ardından hemen promosyon ödemeleri de hesaplara tanımlanmaktadır.