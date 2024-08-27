Emekliye ÖTV'siz otomobil fırsatı! Liste yayınlandı: Yarı fiyatına araç sahibi olun

Emeklilere ÖTV'siz otomobil imkanı duyuruldu. TBMM'ye sunulan yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca emekli artık araç alımında ÖTV ödemeyecek. Böylece emekliler için sıfır araçlar neredeyse yarı fiyatına gelecek. Peki ÖTV'siz araç alım fırsatı hangi otomobiller için geçerli? Emeklilere özel ÖTV'siz otomobil listesi yayınlandı. İşte emekliyi sevindirecek haberin detayları…

Milyonlarca emeklinin beklediği haber Sonunda geldi. Emekliye araç alımında ÖTV muafiyeti geliyor. 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesi ile birlikte birçok düzenleme yapılmıştı. TBMM'de kabul edilmesi durumunda emekliler artık ÖTV'siz araç alım fırsatına da sahip olacak. Emekliye yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesinde SGK prim gün sayıları ve emekli maaşlarının önemli olacağı öğrenildi. Uygulanacak ÖTV indirimi ile beraber milyonlarca emekli vatandaş Araç alımlarında %30'dan %50'ye kadar indirim imkanı ile buluşacak. Yine engelli vatandaşlar içinde ÖTV muafiyeti sağlanacak.

EMEKLİLERE ÖZEL ÖTV’SİZ ARAÇ FIRSATLARI

Uzun süreden beri konuşulan emekliye ÖTV indirimi Nihayet hayata geçiyor. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni düzenleme ile birlikte prim gün sayısı ve emekli maaşlarına göre emeklilere araç alımında ÖTV indirimi uygulanacak. Uygulanacak ÖTV indirimi oranlarının yüzde 30-40-50 aralığında değişeceği öğrenildi.

Henüz TBMM'ye yeni sunulan düzenleme kabul edilmedi. Çünkü Meclis tatilde ve Ekim ayında yeni yasama dönemi başlayacak. Mecliste yeni çalışma döneminin başlamasıyla birlikte emekliye ÖTV muafiyeti de görüşülecek ilk maddeler arasında yer alacak. Önümüzdeki günlerde emekliye ÖTV indirimi ile ilgili detaylı bir resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.