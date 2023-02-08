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Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine Nisan ayında 2500 TL karşılıksız ödeme yapılacak. Emekliye ödeme onayı az önce çıktı. Hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı

Milyonlarca emekli vatandaş için az önce ödeme duyurusu geldi. Bayram ikramiyesi için harekete geçildi. SSK Bağkur memur emeklisi milyonlarca kişiye Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek olan rakam belli oldu. Devlet bu ödemeyi karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapacak. Başvuru şartı da bulunmuyor. Ödemeden yararlanmak için emekli maaşı almak yeterli oluyor. Tüm emekliler bu ödemeyi alabilecek.

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca kişi maaş zammını Ocak ayında öğrenmişti. Emekliler şimdi devletten gelecek yeni bir müjdeyi bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi zammında. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerine zam yapılmayınca emekliler hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak yaklaşan seçimler öncesinde bu yıl bayram ikramiyelerine zam geleceği tahmin ediliyor. Devlet emeklilere binlerce liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Nisan ayında ödenecek bayram ikramiyesi için ilk rakamlarda ortaya çıkmaya başladı.

TÜM EMEKLİLER FAYDALANACAK

Emekli bayram ikramiyesi, devlet tarafından tüm emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Dini bayramlar öncesinde verilen bayram ikramiyesi için başvuru şartı da aranmıyor. yani SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeksizin sadece emekli maaşı almak yetiyor. Bayram ikramiyesinde emekli maaşının ne kadar olduğu da önemli değil. Tüm emekliler aynı oranda ikramiye ödemesi alıyor. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olarak ödenmişti. 2021 yılında da aynı ödemeyi alan emekliler zam yapılmaması sebebiyle biraz hayal kırıklığı yaşamıştı.

NİSAN AYINDA HESAPLARA YATACAK

2023 emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi içinde olan emeklilere güzel haber verildi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde hükümet bayram ikramiyesi zammı içinde çalışmalarına başladı. Gelen ilk bilgilere göre nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilerin hesabına 2500 TL ödeme yatacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadan ancak Ankara kulislerinde bu bilgiler dolaşıyor. Yani Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekliye ödenecek toplam ikramiye tutarının 5.000 TL olacağı tahmin ediliyor.

Bayram ikramiyesi ödemesinden SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşın yanı sıra dul ve yetim aylığı alan kişiler de yararlanabilecek.

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