Emekliye nakit akışı durmak bilmiyor! Nakit sıkıntısı çeken emekli kalmayacak!

Emekli olsun, asgari ücretli, sabit gelirli birçok vatandaş ekonomik koşullardan dolayı problem yaşıyor. Maddi sıkıntılar çeken vatandaşlar için bankalarda birçok nakit kampanyası sunuyor. Çeşitli kampanyalar özellikle emekliler için uygun geri ödeme fırsatlarıyla sunuluyor. 10.000 TL verilecek olan nakit desteği sayesinde birçok emekli nakit sorununu çözebiliyor. Emekli vatandaşlara promosyon desteği ve bayram ikramiyesinin bir arada verildiği son aylarda bir destek de ihtiyaç kredisi ile geliyor. İşte 10.000 TL emekli ihtiyaç kredisi detayları...



Akbank ile Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası için vatandaşlara ilk taksit ödemesinin 45 ile 90 gün erteleme imkanı da sunuluyor. 36 ay taksitli 10.000 TL ihtiyaç kredisi için emekliler istediği zaman başvuru yapabilmektedir. Peki Akbank ihtiyaç kredisi şartları neler? Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredisi detayları...



Emeklilere uygun faizli ihtiyaç kredisi

Bütün emekli vatandaşların yararlanabileceği kampanya Yapı Kredi ve Akbank’tan geldi. Yapı Kredi ve Akbank ihtiyaç kredisi için başvuran emekliler 10 bin TL ödeme alabilmektedir. Ayrıca ödemeleri 36 ay taksitle yapabilmektedirler. Her iki bankanın ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar çok uygun fırsatlardan yararlanacak. Peki, ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Akbank ve Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu



Yapı Kredi ve Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emeklilere güzel bir kampanya sunuluyor. Şubelere giderek yapılacak başvurular için vatandaşların yalnızca T.C. kimlikleri ile gitmesi yeterlidir. Şubeye giderek müşteri olmayan emekliler de müşteri olabilir ve ardından 10 bin TL ihtiyaç kredisini alabilirler. Eğer daha hızlı başvuru yapmak ve hemen ödeme almak istiyorsanız bu çok kolay.



Akbank ve Yapı Kredi ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden ya da internet bankacılığından 7 gün 24 saat daha hızlı başvuru yapabilmektedir. Her yerden başvuru yapılabilecek olan mobil uygulama ve internet bankacılığından müracaatlar dakikalar sürmeden sonuçlanmaktadır. Onaylanan kredi ise çok hızlı biçimde hesaba geçmektedir.