Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı

Emekliler dikkat. O tarihte hesaplarınızı kontrol edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Üstelik emekli Kurban Bayramı ikramiyesi zamlı olarak hesaplara yatacak. 15 milyon emekli yüksek bayram ikramiyesi alacak. EYT emeklisine ise çift bayram ikramiyesi sürprizi var. Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan bayram ikramiyelerine dair meraklı araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Seçimlerin sonuçlanmasıyla bayram ikramiyelerinde zam araştırmaları da sürüyor. Peki bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek ve ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan bayram ikramiyesine dair araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündemde yer alan ikramiye zammı ve ikramiye tarihi emekli vatandaşların dikkatini çekiyor. Haziran ayına girmemizle birlikte Kurban Bayramı için süre kısalıyor.

Emekliler tarafından merak edilen konulardan birisi olan bayram ikramiyesine dair son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Son düzenlemeyle 2 bin TL olan promosyon ödemelerinde yeni bir zam bekleniyor. Zam beklentisinin yanı sıra hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak ediliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi haziran ayı ile yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılacak olan bayram ikramiyesi bir hafta öncesinde hesaplarda yer alması bekleniyor. Kurban Bayramı'ndan bir hafta öncesi ise 19 Haziran ile 27 Haziran tarihlerini kapsıyor.

EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Bayram ikramiyelerine dair EYT'li vatandaşların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. Sabah tarafından yapılan bir habere göre emeklilik başvurusu yapan ve başvuru süreci henüz tamamlanmayan EYT'li vatandaşların meraklı bekleyişi sürüyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için ikramiye hakkına sahip olmaları fakat henüz alamamaları durumunda maaşın bağlanmasıyla birlikte hesaplarına yatırılacağı gündemde yer aldı. Nisan ayı sonrasında başvuru yapan EYT'li vatandaşlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

KURBAN BAYRAMINDA İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli bayram ikramiyesine dair müjdeler verilmişti. Bayram ikramiyelerinde yaşanan gelişmeler ile 1000 TL olarak verilen bayram ikramiyesi önce 1.100 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılı ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde yüzde 82 oranında artarak 2000 TL olarak güncellendi.

Emekli ikramiyelerinde 28 Haziran Kurban Bayramı öncesinde ise yeniden zam bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı ile birlikte 2500 TL ile 3000 TL arasında olması beklentiler arasında yer alıyor.