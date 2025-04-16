Emekliye müjde; 12.000 TL+15.000 TL maaş ek ödeme

12.000 TL’ye varan promosyon, üzerine 15.000 TL’ye kadar nakit iade ile toplamda 27.000 TL’ye kadar ekstra gelir elde etmek mümkün.

💰 VakıfBank’tan Emeklilere Dev Kampanya: 27.000 TL’ye Varan Ödeme Fırsatı Başladı!

📅 Kampanya Tarihleri: 1 Şubat 2025 – 30 Haziran 2025

📌 Kapsam: SGK emeklileri için maaş taşıma + kredi kartı kampanyası

💳 Toplam Kazanç: 27.000 TL’ye kadar nakit ödeme



🎯 Detaylar: VakıfBank Emekliye Ne Kadar Promosyon Veriyor?

VakıfBank, 2025 yılı için emeklilere özel sunduğu yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan vatandaşlara:

✅ 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon

✅ 15.000 TL’ye kadar ek alışveriş ödemesi

Toplamda 27.000 TL’ye varan kazanç imkânı sunuluyor!



Soru: VakıfBank emekliye kaç TL promosyon veriyor?

Cevap: VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme sunarak toplamda 27.000 TL’ye varan kazanç sağlıyor.



📝 Kampanyaya Kimler Katılabilir?

🔹 Yeni SGK emeklileri

🔹 1 Şubat - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını ilk kez VakıfBank’a taşıyanlar

🔹 Daha önceki kampanyalardan faydalanmamış olanlar

🚫 Daha önce 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 promosyon kampanyasına katılmış olan mevcut müşteriler bu yeni kampanyadan yararlanamaz.



💳 Ek 15.000 TL Nasıl Kazanılır?

VakıfBank Emekli Troy logolu kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde:

Aylık 1.500 TL harcama yapılırsa, 1.500 TL nakit ödeme kazanılır.

Harcama 1.500 TL altında kalırsa, yapılan kadar ödeme yapılır.

Bir ay eksik kalan tutar, ertesi aya devretmez.

➡️ Bu kampanya 10 ay boyunca geçerli. Toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme alma fırsatı var.

🟢 Katılım Nasıl Yapılır?

📲 VakıfBank Mobil "Cepte Kazan" sekmesi üzerinden katılım sağlanabilir.

📩 Alternatif olarak, “EMEKLI [kartın son 6 hanesi]” yazarak 5724’e SMS göndererek de başvuru yapılabilir.

‼️ Katılım sağlamayanlar kampanyadan yararlanamaz.

⏱️ Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinden sonra bir hafta içinde, hak edilen ödeme maaş hesabına nakit olarak yatırılır.

Kaynak: https://www.vakifbank.com.tr/tr/kampanyalar/emekli-kampanyasi-2025