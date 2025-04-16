Emekliye müjde; 12.000 TL+15.000 TL maaş ek ödeme

12.000 TL’ye varan promosyon, üzerine 15.000 TL’ye kadar nakit iade ile toplamda 27.000 TL’ye kadar ekstra gelir elde etmek mümkün.
💰 VakıfBank’tan Emeklilere Dev Kampanya: 27.000 TL’ye Varan Ödeme Fırsatı Başladı!
📅 Kampanya Tarihleri: 1 Şubat 2025 – 30 Haziran 2025
📌 Kapsam: SGK emeklileri için maaş taşıma + kredi kartı kampanyası
💳 Toplam Kazanç: 27.000 TL’ye kadar nakit ödeme
🎯 Detaylar: VakıfBank Emekliye Ne Kadar Promosyon Veriyor?
VakıfBank, 2025 yılı için emeklilere özel sunduğu yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan vatandaşlara:
✅ 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon
✅ 15.000 TL’ye kadar ek alışveriş ödemesi
Toplamda 27.000 TL’ye varan kazanç imkânı sunuluyor!
Soru: VakıfBank emekliye kaç TL promosyon veriyor?
Cevap: VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme sunarak toplamda 27.000 TL’ye varan kazanç sağlıyor.
📝 Kampanyaya Kimler Katılabilir?
🔹 Yeni SGK emeklileri
🔹 1 Şubat - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını ilk kez VakıfBank’a taşıyanlar
🔹 Daha önceki kampanyalardan faydalanmamış olanlar
🚫 Daha önce 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 promosyon kampanyasına katılmış olan mevcut müşteriler bu yeni kampanyadan yararlanamaz.
💳 Ek 15.000 TL Nasıl Kazanılır?
VakıfBank Emekli Troy logolu kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde:
Aylık 1.500 TL harcama yapılırsa, 1.500 TL nakit ödeme kazanılır.
Harcama 1.500 TL altında kalırsa, yapılan kadar ödeme yapılır.
Bir ay eksik kalan tutar, ertesi aya devretmez.
➡️ Bu kampanya 10 ay boyunca geçerli. Toplamda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme alma fırsatı var.
🟢 Katılım Nasıl Yapılır?
📲 VakıfBank Mobil "Cepte Kazan" sekmesi üzerinden katılım sağlanabilir.
📩 Alternatif olarak, “EMEKLI [kartın son 6 hanesi]” yazarak 5724’e SMS göndererek de başvuru yapılabilir.
‼️ Katılım sağlamayanlar kampanyadan yararlanamaz.
⏱️ Ödeme Ne Zaman Yapılır?
Alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinden sonra bir hafta içinde, hak edilen ödeme maaş hesabına nakit olarak yatırılır.
Kaynak: https://www.vakifbank.com.tr/tr/kampanyalar/emekli-kampanyasi-2025