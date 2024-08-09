Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle, emekliler 17.000 TL’ye kadar ek ödeme almaya hak kazanacak. Bu karar, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri için büyük bir nefes aldırıcı adım olarak öne çıkıyor.

16 Milyon Emekliye Ek Ödeme

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olan milyonlarca kişi, Temmuz zammını beklerken bir yandan da bankaların promosyon kampanyalarına gözlerini çevirmişti. Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni promosyon ücretleri, emeklilerin yüzünü güldürecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan bu yeni promosyon kampanyası, TBMM’nin onayından geçerek resmiyet kazandı. Bu kapsamda, emekliler maaş aralıklarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri alacak. Bu rakam, maaşını üç yıl boyunca ilgili bankalardan alma taahhüdü veren emekliler için 12.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bankaların Emekliye Yönelik Promosyon Yarışı

Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, Türkiye’de 2017 yılından bu yana devam ediyor. Ancak son yıllarda bu promosyon ödemeleri, bankalar arasında adeta bir yarış haline gelmiş durumda. Özellikle kamu bankaları, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını ciddi oranlarda artırdı. Son yapılan güncellemeyle birlikte, kamu bankalarının emeklilere sunacağı promosyon ödemesi 8.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar yükseltildi.

Bu promosyonlar, emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emekliler için geçerli olacak. Ortalama olarak emeklilere 10.000 TL ödeme yapan kamu bankaları, bu tutarı maaş aralığına göre belirliyor. Ancak en yüksek tutar olarak belirlenen 12.000 TL’lik ödeme, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Ölüm Aylığı Alanlara Da Promosyon Desteği

Emekli maaşı dışında, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere yönelik de promosyon müjdeleri var. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ölüm aylığı alan vatandaşlar için de önemli bir promosyon desteği sunuyor. Bu kapsamda, dul ve yetim aylığı alanlar, maaşlarını bu kamu bankalarına taşımaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekler. Bu ödeme, maaşın hisse oranlarına bakılmaksızın tamamen promosyon desteği olarak sunulacak.

Emeklilere Promosyon İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

TBMM’nin onayladığı bu düzenlemeyle birlikte, kamu bankalarının sunacağı promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle, emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank’a taşımak ve bu bankalardan üç yıl boyunca maaş alma taahhüdünde bulunmak gerekiyor. Bu şartı yerine getiren emekliler, maaş aralıklarına göre belirlenen tutarlarda promosyon ödemesi alabilecekler.

Örneğin, maaş aralığına göre 8.000 TL’den başlayan bu promosyon tutarı, emeklilerin maaşlarına göre kademeli olarak artıyor. En yüksek tutar olan 12.000 TL ise belirli maaş aralıklarında emeklilere ödenecek. Bu promosyon ödemesi, tamamen geri ödemesiz olarak emeklilere sunulacak ve herhangi bir ek şart olmaksızın banka hesaplarına yatırılacak.

Aynı şekilde, dul ve yetim aylığı alanlar da bu promosyon kampanyasından yararlanmak için maaşlarını ilgili kamu bankalarına taşımak zorunda. Bu şartı yerine getirenler, 5.000 TL’lik promosyon ödemesini alabilecekler.

TBMM’nin kabul ettiği bu yeni düzenleme, emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yürütülecek promosyon kampanyaları, emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen ek ödemeler sağlayacak. Bu ödemeler, maaş aralıklarına göre belirlenmiş olup, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak emekli hesaplarına yatırılacak.