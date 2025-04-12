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Emekliye intibak zammı; Seyyanen ek 30 puan zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan intibak zammı kanun teklifi, emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir düzenlemeyi öngörüyor.

Emekliye intibak zammı; Seyyanen ek 30 puan zam

Bu düzenlemenin temel hedefi, 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş yapılarında adaletli bir dağılım sağlanmasıdır.

İntibak Yasası Teklifi: Neleri Kapsıyor?

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi, farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlar arasındaki maaş farklarını minimize etmeyi amaçlıyor. Yasa, geçmiş yıllarda uygulanan düzenlemelerle uyumsuzluk gösteren maaş hesaplamalarını yeniden ele alarak, emeklilerin yaşam standartlarını korumayı hedefliyor. Bu bağlamda, intibak düzenlemesi hem eşitleme hem de seyyanen ek zam ögelerini içeriyor.

Emekliye intibak zammı; Seyyanen ek 30 puan zam

Seyyanen Zamla Maaş Artışında Yeni Dönem

Seyyanen 30 puanlık bir zam öngörülen düzenleme, emeklilerin alım gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu zam oranı, maaşlarda fark yaratan adaletsizlikleri gidererek, emeklilerin ekonomik anlamda daha rahat bir yaşama kavuşmasına katkı sunacak. Yeni düzenlemeler kapsamında;

Maaş Eşitlemesi: Farklı emeklilik dönemlerinden kaynaklanan maaş uyumsuzlukları giderilecek.

Seyyanen Zam: Emeklilerin mevcut maaşlarına ek olarak yüzde 30’a varan artışlar sağlayacak uygulama, özellikle 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar için daha büyük bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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