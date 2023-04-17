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Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek

Emekliye nisan ayında yapılacak ödemeler için duyurular gelmeye devam ediyor. Bayram öncesi başvuru yapan emekliye tek şartla 10.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit verilecek.

Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek

Bankalar Nisan ayı emekli maaş promosyonu ücretlerini güncellemeyi sürdürüyor. SSK Bağkur memur emeklisi vatandaşlar Maaşlar ek olarak bankalarla sözleşme yapmaları durumunda 10.000 TL promosyon alma şansına sahip oluyor. Yine bir bankadan daha promosyon duyurusu geldi. Bu şartı yerine getiren emekliler bayram öncesi karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek olabilecek. 10.000 TL nakit destek ödemesi için şartlar belli oldu.

EYT yasası ile Mart ayının sonuna kadar yaklaşık 1.6 milyon kişi emeklilik dilekçesi verdi ve emeklilik hakkını elde etti. eyt'de başvuru süreci hala devam ederken en düşük emekli maaşının da 7.500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte bankalar kolları sıvadı. Emekli müşterilerine Maaş promosyonu vermek isteyen bankalar güncellemelerini peş peşe duyuruyor. Yine bugün bir bankadan daha haftanın ilk duyurusu geldi. maaşını taşıyan ve 3 yıllığına kendisinden alma sözü veren Emeklilere 10.000 TL promosyon verecek banka belli oldu. Acele eden emekli bayramdan önce ödemeyi alacak.

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI DEVAM EDİYOR

Emeklilere maaş müşterisi yapmak için birbiriyle yarışan bankalar promosyonda çıtayı her geçen gün yükseltiyor. Bankalardan bugün de yeni bir duyuru geldi ve emekli maaş promosyonu ücretleri güncellendi. nisan ayında emekliye rekor promosyon vermeye hazırlanan bankalar, başvuru yapan emeklilere tamı tamına 10.000 TL promosyon fırsatı sunacak. Tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek nakit promosyonu 10.000 TL'ye yükselten banka Finansbank oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPILACAK

Finansbank'ın emekliye sunacağı 10.000 TL promosyon 3 yıllık sözleşme karşılığında verilecek. 7500 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan herkes başvuru yaparak promosyon imkanını değerlendirecek. Finansbank emekliden ek bir koşul istemiyor. promosyon başvuruları ise banka şubelerinden mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Promosyon başvurusunu bugün yapan emekliye 10.000 TL promosyon ücretinin bayramdan önce verileceği öğrenildi. geç kalmayın 3 gün içinde promosyon almak için bugün başvuru işlemlerini tamamlayın.

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