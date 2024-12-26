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Emekliye ek zam ve kök zam kapısı açıldı

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %24,73’lük zam sonrası, kök maaş kavramı ve ek zam düzenlemeleri tartışma konusu haline geldi.

Emekliye ek zam ve kök zam kapısı açıldı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, kök maaş hesaplamalarını öğrenmek ve maaşlarına yapılacak olası ek zamları takip etmek istiyor. İşte detaylar:

Kök Maaş Nasıl Hesaplanır?

Kök maaş, zam yapılmadan önce emeklinin aldığı temel maaşı ifade eder. Bu maaş, çeşitli sosyal yardımlar ve ek ödemeler hariç tutularak hesaplanır.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: e-Devlet sistemi üzerinden 4A Emekli Aylığı veya 4B Emekli Aylığı Bilgileri kısmından kök maaş bilgilerini görüntüleyebilirler.

Kök Maaş Örneği: Eğer bir emeklinin kök maaşı 8 bin TL ise, Temmuz zammıyla birlikte maaşı 10 bin TL olarak güncellenmiştir.

Emekliye ek zam ve kök zam kapısı açıldı1

Ek Zam Çalışmaları Sürüyor

Mevcut düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak kök maaşı düşük olan emekliler, maaş artışından sınırlı ölçüde faydalanıyor. Bu durumun düzeltilmesi için hükümet yeni bir etki analizi hazırlıyor.

AK Parti’nin Çalışması: En düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye çıkarılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan bu düzenleme, emekliler için ek iyileştirmeleri içerebilir.

Emekliye ek zam ve kök zam kapısı açıldı1

Kök Maaşı Düşük Olan Emekliler için Umut

Yeni düzenleme ile kök maaşı 10 bin TL’nin altında kalan emeklilere yönelik ek zamların devreye girmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle maaşı düşük seviyede kalan milyonlarca emekli için önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Kaynak:

e-Devlet Resmi Sitesi 

AK Parti Etki Analizi Raporu

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