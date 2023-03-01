Emekliye ek zam tarihi öne çekildi! Mart ayında 3000 TL maaşa ek ödeme yatacak

Acil Nakit paraya ihtiyacı olan emeklilerin yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Nisan ayında yapılması planlanan ek zam öne çekildi. Emeklinin hesabına O tarihten itibaren nakit destek yatacak. Hem de 3000 TL olarak hesaplara geçilecek. Emekli bayram ikramiyesine Büyük zam ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Ocak ayında emekli maaş zammı ve asgari ücret zammı, şubat ayının son gününde ise EYT yasası çok konuşuldu. Nihayet Gece saatlerinde EYT yasası mecliste kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü kulağı ikramiye zammında. Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlarken emekliler de bayram ikramiyelerine zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Emeklinin yüzü Bu yıl ikramiyeden yana da gülecek. Çünkü Bayram ikramiyesine zam kesin gibi görünüyor. Üstelik zam tarihi öne de çekilebilir.

3000 TL OLUYOR

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ramazan bayramına doğru adım adım ilerlerken bayram ikramiyesinin ramazan bayramı öncesinde ki miktarının 3.000 TL olacağı iddia ediliyor. Yani Ramazan Bayramı'nda 3000 TL kurban bayramında 3000 TL olmak üzere 2023 yılında toplam ödenecek bayram ikramiyesi tutarının 6000 TL'ye yükseleceği iddia ediliyor. Şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya da hükümetten kesin bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Bu durumun kesinlikle kazanması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek bir gün ne zaman hesaplara geçecek? Bayram ikramiyeleri genellikle Ramazan Bayramı'ndan Bir hafta önce hesaplara geçiyor. Yani Mart ayında bayram ikramiyesi belli olsa bile ödeme nisan ayında yapılacak. SSK bağ-kur ve memur emeklisi ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek olan bayram ikramiyeleri eğer o zamana kadar emeklilik hakkını elde ederlerse EYT'lilere de ödenecek. Yani toplamda 16 milyondan fazla kişi bayram ikramiyesi alma şansını yakalayacak.

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN OLACAK?

Yaklaşan genel seçimler öncesi gündemdeki diğer bir konu ise emekliye ara zam olacak mı, ne zaman olacak sorusunun yanıtı oldu. Ara zam konusu gündemden düşmüyor Ancak şu an için böyle bir düşünce yok. AK Parti hükümetinin genel seçimler öncesinde %15 ek zam yapmayı planladığı konuşuluyordu fakat bu durum gerçeği yansıtmıyor. Emekliye ara zam şimdilik Temmuz ayına kaldı. Yani önümüzdeki Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte verilecek olan ara zammında ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.