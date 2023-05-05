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Emekliye ek zam! Maaşlara 2115 TL ara zam az önce açıklandı

Emekli maaşlarına ara zam geliyor. Seçimden hemen sonra yapılacak. Emekli maaş zammı 2115 TL olacak. İşte yeni Zamlı emekli maaşları…

Emekliye ek zam! Maaşlara 2115 TL ara zam az önce açıklandı

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Temmuz ayında yapılacak olan zammı Beklerken yeni bir ara zam müjdesi daha geldi. Emekliye 3600 ek gösterge zammı verilecek. Üstelik Temmuz ayı beklenmeyecek seçimden hemen sonra Maaşlar artıyor. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Milyonlarca emekliye rahat nefes aldıracak yeni düzenleme seçim sonrası TBMM gündemine gelecek. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması ve resmi gazetede de yayınlanması bekleniyor. Emekliye ara zam son dakika gelişmeleri haberimizde…

2023 yılının başında yapılan ek gösterge düzenlemesiyle, 1. dereceye kadar yükselen tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan artırıldı. Bazı meslek grupları, örneğin öğretmenler, polisler ve hemşireler gibi, daha önce 2200 veya 3000 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Yapılan son yasal düzenleme, 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemi olan "kademeli" derece uygulamasına etki ediyor.

2 BİN 500 LİRAYI GEÇECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 3600 ek gösterge yalnızca dört meslek grubuna yönelik bir politik taahhüt olarak görülüyor, fakat bakanlık hazırladığı yasa teklifiyle birinci dereceye gelen herkesin bu düzenlemeden faydalanacağını belirtiyor. Bu sayede 5 milyon 300 bin kamu çalışanının maaşı etkilenecek. Şefler, araştırma ve planlama uzmanları, teknikerler ve müdürün üzerinde olan uzman personel de artık ek gösterge alabilecekler. Kamu çalışanlarının maaşlarına 15 Ocak'tan itibaren ek gösterge zammı da yansıtılacak. Hizmet süresi ve ek gösterge oranına göre farklılık gösteren zam tutarları ise örneklerle anlatılıyor.

600 EK GÖSTERGE VERİLECEK

Yapılan son düzenlemeyle ek gösterge artışından bütün kamu çalışanları yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ve hiçbir ek göstergesi olmayan kişilere de 600 ek gösterge verilecek. Düzenlemeler, ortaokul ve lise mezunları ile iki yıllık üniversite bitirenlerin de faydalanmasını sağlayacak. Ek gösterge artışı, polis kolejleri mezunları, bekçiler ve uzman jandarmalar gibi diğer meslek gruplarına da yararlı olacak.

Ek göstergede yapılacak bu düzenleme, doğrudan yaklaşık 470 bin kişiye yansıyacak. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle öğretmenler, şube müdürleri, polisler ve din görevlileri 2 yıllık ön lisans mezunları ek gösterge almaya başladılar. Ancak ek göstergesiz memurlar da vardı ve onlar da 600 puan alarak faydalandırıldılar. Dışarıda kalan şefler, memurlar ve teknikerler gibi diğer meslek grupları ise bu düzenlemeden etkilenemediler.

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