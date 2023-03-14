Emekliye ek zam 2023 son dakika! SSK, BAĞ-KUR emeklisi kök maaş 7000 TL oluyor

Emekli maaşlarına ek zam beklentisi her geçen gün artıyor. Geçim sıkıntısı için de boğuşan emekliler bir an önce hükümetten maaşlarına iyileştirme yapmasını bekliyor. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ek zam beklentisini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Peki, seçimden önce emekli maaşlarına zam gelecek mi? BAĞ-KUR ve SSK emeklisine ek zam yapılacak mı? Az önce emekliye ara zam müjdesi verildi. Emekliye ek zam 2023 son dakika haberi detayları…

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü kulağı hükümetin yapacağı ek zamda. Yaklaşan genel seçimler öncesi emekliler maaşlarına artış bekliyor. Yılbaşında %30 artış alan emeklinin hayali seçimi öncesinde yeni bir iyileştirme yapılması. Çünkü artan enflasyon nedeniyle Alım gücü her geçen gün düşüyor ve emekli vatandaşlar geçim sıkıntısı ile boğuşmak zorunda kalıyor. Nihayet milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek emekliye ek zam 2023 son dakika haberi geldi. Emekli maaşlarına Araz zam için çalışmalar başladı. O tarihi bekleyin zamlı maaşlar hesaplara geçecek.

MİLYONLARCA EMEKLİ RAHAT NEFES ALACAK

Yaklaşık 14 milyona yakın emekli Vatandaş ne yazık ki artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle zor günler geçiriyor. Her geçen gün market raflarında temel gıda ürünlerinin fiyatı artmaya devam ederken emekliler hükümetten çözüm bekliyor. Son dönemlerde emekli maaşlarına ek zam konusu sık sık gündeme geliyor. SSK BAĞ-KUR emeklisi vatandaşları ile birlikte memur emeklisinin de durumu aynı şekilde devam ediyor. Milyonlarca emekliye rahat nefes aldıracak ek zam haberi Az önce verildi. Emekliye 2023 ek zam son dakika haberi geldi. Yani emekli maaşları seçimden önce artıyor. Üstelik taban maaş da değişiyor.

EMEKLİYE KÖK MAAŞ ŞEYDE 7000 TL OLACAK

Yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla tüm emeklilerin ve memurların maaşına %30 zam yapılmıştı. Aynı zamanda en düşük emekli maaşı da 5.500 TL'ye yükselmişti. Ancak bu artış emeklinin gelir durumunu iyileştirmedi. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle emekliler şu anda aldıkları maaşlarla açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkum oldu. Bu durumda da emekli maaşlarına ek zam beklentisi ortaya çıktı.

Emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam ile ilgili Başkent kulislerinde önemli haberler dolaşıyor. Gelen ilk bilgiler ise en düşük emekli maaşının yani kök maaşın 7.000 TL olacağı yönünde. Milyonlarca emekli vatandaş bu haberi alınca Bir Hayli umutlandı.

SEÇİMDEN ÖNCE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Şimdi milyonlarca emekli aynı sorunun cevabını merak ediyor. Seçimden önce emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre hükümet bu yönde çalışma yapmaya başladı. Artık genel seçimlere sadece 2 ay kalması sebebiyle bir an önce ek zam haberi verilmek isteniyor. Konu ile ilgili AK Parti hükümetinde bir çalışma grubu oluşturulduğu iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca emekliye ek zam 2023 son dakika haberini vermesi bekleniyor. Seçim öncesinde AK Parti hükümetinin yapacağı en önemli hamlenin bu olacağı konuşuluyor.

Daha önce EYT yasası ve ek gösterge düzenlemesinin kabul edilmesi de emekliyi bu konuda umutlandırmaya yetiyor.