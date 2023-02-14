Emekliye ek ödemeler başladı! SSK, BAĞ-KUR, Memur emeklisi karşılıksız 7.500 TL + 1000 TL ek ödeme alıyor. Emekli maaşı 5500 TL ve üstü olan herkese ek ödeme var. Şubat ayı promosyon ödemeleri güncellendi. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisinin alacağı ek ödemeler arttı. Hemen maaşınızı taşıyıp 36 aylık taahhüt vererek ödemeden faydalanabilirsiniz. toplam 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatı için başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

ING Bank'tan emekliler için yeni promosyon duyurusu geldi. banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşına ek olarak 7500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunulacak. Aynı zamanda maaşını taşıyan ve ING Bank'ın kredi kartlarını kullanan emeklilere 1000 TL bonus da sağlanacak. Yani emeklilerini ING Bank'tan toplam Kazancı 8.500 TL'ye ulaşacak.

RESMİ AÇIKLAMA BU SABAH YAPILDI

ING Bank emekli promosyon duyurusu bu sabah bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. emekli maaşını taşımak ve promosyon fırsatından faydalanmak isteyen emekliler ING şubelerinden ve e-devlet üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapabilecek. Emekliler maaşlarını ING Banka taşıdıktan sonra EFT havale ve fast sistemlerini ücretsiz olarak yapabilirken aynı zamanda ING Bank'ın kredi kartlarına Bir yıl boyunca ücret ödemeyecek.

EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FATURASI

ING Bank, emekli promosyon fırsatından faydalanmak için maaşını taşıyarak banka müşterisi olan emeklilere düşük faizli kredi fırsatı da sunuyor. Emekli maaşını taşıyan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi kendi belirledikleri limitlerde 1.24 faiz oranı ile kredi kullanma şansına sahip oluyor. Ayrıca ING Bank'ta turuncu ekstra Avantajları da emekli vatandaşları bekliyor.

ING BANK 2023 PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

ING Türkiye 2023 Şubat ayı promosyon ücretlerini de bu sabah itibarıyla güncelledi. Buna göre emekli maaşı 5500 TL'ye kadar olan emekliler 4.500 TL, 5500 TL 7.500 TL arası olan emekliler 5250 TL, 7.500 TL 10.000 TL arası olan emekliler 6750 TL ve 10.000 TL ve üstü olan emekliler 10.000 TL'ye Varan Maaş promosyonu alabilecek. Buna ek olarak emekli maaşını taşıyan ve promosyon fırsatından faydalanarak kredi kartı kullanmaya da başlayan emeklilere 1000 TL Bonus imkanı sağlanacak.

ING Türkiye Emekli promosyon kampanyası başvuruları 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihe kadar maaş taşıma işlemlerini yaparak 3 yıl boyunca banka müşterisi olma taahhüdü veren emeklilerin tamamı turuncu ekstra avantajlarından da faydalanabiliyor. Emekli maaşınızı ING Banka taşımak için banka şubelerinden, telefon bankacılığından, mobil bankacılığı ve internet bankacılığı aracılığı ile işlem yapabileceğiniz gibi e-devlet üzerinden de maaş taşıma başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

3 GÜN İÇİNDE HESABA GEÇİYOR

ING Türkiye Emekli promosyon fırsatından faydalanıyor emekliler karşılıksız ve geri ödemesiz olarak promosyon ödemelerini banka hesaplarından sadece 3 gün içinde alabiliyor. Ancak yeni emekliler için süreç bir ay kadar uzayabiliyor. ilk emekli maaşını ING Türkiye'den alan yeni emeklilerde maaşları ile birlikte promosyon ödemesini ATM'den çekebiliyor.