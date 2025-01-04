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Emekliye ek artış var mı? Bu rakama çıkacakları açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yüzde 15,75 oranında zamla başlıyor.

Emekliye ek artış var mı? Bu rakama çıkacakları açıklandı

Bu artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verilerinin ardından kesinleşti ve milyonlarca emeklinin maaşlarında iyileşme sağlandı.

Enflasyon Farkı İle Zam Oranı Netleşti

TÜİK'in son altı aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları temel alınarak hesaplanan enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam şeklinde yansıtıldı. Temmuz 2024'te yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayı itibariyle bu maaşın 15 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Emekliye ek artış var mı Bu rakama çıkacakları açıklandı

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Düzenleme Beklentisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme sinyali verdi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranlarının TÜFE'ye göre belirlendiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bu konuda yeni çalışmaların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Emekli Maaşları Zamlanma Döngüsü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Temmuz ve Ocak ayları olmak üzere yılda iki kez artırılıyor. Bu artışlar, son altı ayda gerçekleşen enflasyon farkına dayandırılarak hesaplanıyor. TÜİK'in aylık olarak açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ışığında toplam enflasyon farkı belirleniyor ve maaşlara zam olarak yansıtılıyor.

Bu Rakama Çıkacaklar 

SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için 15 bin TL'lik bir tahmin ortaya koydu. Erdursun, hükümetin bu rakamı hedefleyebileceğini belirtirken, eğer zam oranı yüzde 15.75 olarak kalırsa en düşük emekli aylığının 14 bin 468 lira olacağını söyledi. Emekliler, uzmanın bu açıklamasıyla birlikte, maaşlarında daha yüksek bir artış beklentisine girdi.

Kaynak: Gazeteoku.com

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