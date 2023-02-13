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Emekliye devlet destekli nakit ödeme! 10.000 TL – 50.000 TL arasında başvuru yapabilirsiniz

Emekliye yeni müjde. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi herkese devlet destekli nakit ödeme verilecek. Bizzat bakanlıktan haber geldi. Başvuru yapan emekli 10.000 TL – 50.000 TL nakit alabilecek.

Emekliye devlet destekli nakit ödeme! 10.000 TL – 50.000 TL arasında başvuru yapabilirsiniz

Emekliye devlet destekli nakit ödeme! 10.000 TL – 50.000 TL arasında başvuru yapabilirsiniz. Emekliye son dakika nakit para müjdesi geldi. 10.000 TL – 50.000 TL arasında devlet destekli ödeme için başvurular başladı. 13,5 milyon emekli vatandaş için yeni ödeme duyurusu geldi. Bankalar, kredi paketinin detaylarını da paylaştı. Hem kamu bankalarından hem de özel bankalardan bu fırsatı değerlendirmek mümkün. Başvuru için banka şubelerine gidebilir ya da online başvuru yapabilirsiniz. İşte emekliye düşük faizli kredi başvuru şartları ve detaylar…

Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak kredi duyurusu son dakika olarak verildi. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için bankalar yeni bir kampanya başlattı. 13,5 milyon emekli başvuru yapmaları halinde 10.000 TL – 50.000 TL arasında nakit destek alma şansına sahip olacak. Hazırlanan bu yeni kredi paketi kapsamında SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi tüm vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacak. Emekliye özel hazırlanan bu paket düşük faizli ve uzun vadeli olarak sunulacak. Peki emekliye düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Düşük faizli emekli kredisi detayları haberimizde…

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİYOR

Emeklinin beklediği haber Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan geldi. 3 kamu bankası emeklinin bütçesini rahatlatmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi olmak fark etmiyor. Tüm emeklilere uygun kredi paketleri devlet bankaları tarafından sağlanıyor. 10.000 TL – 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunu devlet bankalarının şubelerinden ya da mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

KAMU BANKALARINDAN PROMOSYON DA SUNULUYOR

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan birine taşıyan emekliler sadece düşük faizli kredi alma şansını elde etmiyor. Aynı zamanda kamu bankalarından emekliye promosyon imkanı da veriliyor. İlk defa bu bankalardan birinin müşterisi olacaksanız ya da hala promosyon ödemesi almadıysanız emekli maaşınızı taşıyarak 5000 TL’ye varan karşılıksız ve geri ödemesiz maaş promosyonu fırsatından da yararlanabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank devlet bankası olmanın sorumluluğu ile tüm vatandaşlara en uygun faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. Devlet bankalarının kredi başvuru şartları da diğer bankalara oranla son derece uygun. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan ihtiyaç kredisi almak isteyenlerden aranan şartlar şöyle:

TC vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Düzenli gelire sahip olmak

Kredi notu 1200 puan ve üstü olmak

Bu şartlara uygun olanlar başvuru yaparak aynı gün içinde kredi alabilir.

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