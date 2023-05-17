Emekliye DEV ödeme! Karşılıksız ve geri ödemesiz tam 10.000 TL

Emekli vatandaşlar maaşlarını Nisan ayında en az 7.500 TL’den almanın sevincini yaşıyor. Diğer yanda ayrı bir sevinç ise 900 TL zam gelen 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesinin tam 2 bin TL olarak yatacak olması. Bunun üstüne 1.6 milyondan fazla EYT’li ve henüz promosyonunu almayan emekli vatandaşlar promosyon alacak olmanın sevincini de yaşıyor.



Maaşların yatmasından sonra 2 ila 3 iş günü içinde hesaplara geçecek olan emekli promosyon ödemesi için İş Bankası’nda 3 yıl kalma taahhüttü verilmesi gerekmektedir. Bu taahhüttü vererek maaşlarını İş Bankası’na taşıyan emekliler yalnızca promosyon ödemesi değil, yanında birçok ayrıcalık da kazanacak. Peki, İş Bankası güncel promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte İş Bankası emekli ve EYT’li promosyon ödemesinin detayları...



EMEKLİ MAAŞI NASIL İŞ BANKASI’NA TAŞINIR?



Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak çok kolay. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek yapabilir, ancak İşCep üzerinden kolay şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. İş Bankası’nın mobil uygulaması olan İşCep’i kullanarak hızlı şekilde maaş taşıma işlemi sonuçlandırılmaktadır. Buna ek olarak maaş taşıma işlemi e-Devlet sisteminden de gerçekleştirilebilmektedir.



İŞ BANKLI EMEKLİ KART ÜCRETİ ÖDEMEZ



İş Bankası emeklilerine özel olarak ayrıca Maximum Kart ve ek kartları için ödeme almamaktadır. Bunun yanı sıra tamamen ücretsiz ve sınırsız şekilde havale işlemleri yapılabilmektedir. ATM’lerden 1 ay içinde 2 kez nakit çekimleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Emekli maaşını taşıyan müşteriler olarak özel dönemsel kredi kampanyaları ile mevduat kampanyalarından faydalanabilinmektedir.



İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI



İş Bankası, promosyon miktarlarındaki güncellemeleri şu şekilde gerçekleştirdi:



İş Bankası’ndan 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar için promosyon miktarı tam 4.500 TL’dir.



İşbanklı emekli 3.500 - 7.500 TL arasında aylık alıyorsa promosyonu 5.250 TL nakit yatmaktadır.



7.500 - 10.000 TL alan İşbanklı emekli müşteriler ise promosyonlarını tam olarak karşılıksız 7.500 TL almaktadır.