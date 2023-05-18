Emekliye DEV maaş zammı! Yeni zamlı en düşük emekli maaşı 10.000 TL

Emekliye seçimin 2. Turu öncesi müjdeler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam tartışmalarına son noktayı koydu. En düşük emekli maaşına gelecek zam belli oldu. Temmuz ayında öyle bir rakama çıkacak ki milyonlarca emekli sevinçten havalara uçacak. Peki emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte zamlı en düşük emekli maaşı…

700 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 45 zam yapılarak 15 bin TL'ye çıkarıldı. Kamu işçisi maaşına yapılan zamdan sonra emekli maaşı ve asgari ücret için zam sinyalleri gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığına ve asgari ücrete yapılacak zam miktarını ilk kez açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte, 2023 Temmuz emekli maaşı ve asgari ücret tahminleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğine işaret ederek, kamu işçilerine verilen zam oranını açıklamıştı.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Ayrıca, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek, ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

2023 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler 2023 Temmuz ayında yapılacak emekli, memur ve asgari ücret zammına çevrildi. Erdoğan'ın bu açıklamalarını değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığı ile yeni asgari ücret rakamını duyurdu.

Erdursun, "Kamu işçilerine zam oranı belli oldu! Zam oranı yüzde 45, en düşük kamu işçi maaşı 15.000₺ oldu. Bu oramda yapılan zam 1 Temmuz'da zam oranları belli olacak, asgari ücretli, memur, emekliler ve çalışanlar için önemlidir" dedi ve sonraki paylaşımlarında zam oranını açıkladı:

"Asgari ücret 1 Temmuz'da 12.500 TL olur. En düşük emekli aylığı 1 Temmuz'da 10.000 TL olur! Çok baskı olursa asgari ücrete yakın olur..."