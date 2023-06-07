Emekliye çifte bayram! Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları bayramdan önce

Emekli vatandaşlara sevindirici müjde sabah saatlerinde geldi. Cumhurbaşkanı açıkladı zanlı bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları için ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekliye ödemeler bayramdan önce yatacak. Kurban bayramına emekliler mutlu girecek.

Emekli vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Maaş ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na veya sonrasına denk gelen emeklilere bayram öncesi toplu ödeme yapılacak. Milyonlarca emekli, haziran ayı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini aynı anda alacak. İşte, emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihler ve detaylar.

15 milyon emekli, Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli olanlar her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylık ödemelerini alırken, BAĞ-KUR emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeme alır. Memur emeklileri ise maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alır.

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Kurban Bayramı nedeniyle SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin haziran aylıkları ile memur emeklilerinin temmuz aylıkları erken ödenecek. Bu erken ödeme sürecinde bayram ikramiyeleri de hesaplara yatırılacak.

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılma tarihleri şu şekildedir:

SGK kapsamında gelir ve aylık alanlar için haziran aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Haziran ile 21 Haziran 2023 tarihleri arasında, 5 gün içinde ödenebilir.

BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alanlar için haziran aylıkları ve bayram ikramiyeleri ise Kurban Bayramı öncesinde, 22 Haziran 2023 tarihinde yatırılabilir.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde hesaplara geçebilir.

Bu bayram ikramiyelerinde bir artış yaşanması durumunda, dul ve yetim maaşı alanların da bundan yararlanacağı ifade ediliyor. Ölüm aylığı alanlar, hisseleri oranında yeni tutardan ikramiye alacaklar.

Örneğin, bayram ikramiyesi tutarı 2.500 TL olduğunda, yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara 1.875 TL ikramiye verilecek. Yüzde 50 ölüm aylığı alanlara 1.250 TL, yüzde 25 ölüm aylığı alanlara ise 625 TL ikramiye ödenecek.

Bayram ikramiyesi 3.000 TL olduğunda ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı alanlara 750 TL, yüzde 50 ölüm aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 75 ölüm aylığı alanlara ise 2.250 TL ödeme yapılacak.

Emekliler, bayram öncesi toplu ödeme ve ikramiye müjdesini memnuniyetle karşılamıştır. Bu ödeme tarihleri, emekli vatandaşların bayram sürecini daha rahat ve mutlu geçirmelerini sağlayacak.