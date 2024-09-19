Emekliye Bugün Akşama Kadar 13000 TL Ödenecek 

Nakit ihtiyacı olan emekliler için kampanya başlatan Denizbank, 13.000 tl'ye kadar emekli maaşı hesabı bu bankada olan vatandaşlar için yeni bir emekli kredisi kampanyası başlattı. Ve bu akşam son bulacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için denizbank şubeleri üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte bu banka üzerinden ne kadar emekli kredisi kullanabileceğinizi görebiliyorsunuz.

SMS KREDİ

Denizbank emekli kredisi kampanyası adı altında başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları şartı ile kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 13.000 tl'ye kadar emekli maaşı alan bu vatandaşlar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek düşük faizlerle ve düşük limitlerde kredilerini aynı gün içinde kullanabiliyor.

EMEKLİYE KREDİ

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 1.200 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda cep telefonları üzerinden mesaj atar attı. Kredi başvurusunda bulunabilmektedir ler. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. Kredim yazın boşluk bırakın 11 haneli tc kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda deniz bank sizlere sadece 13.000 tl değil, daha yüksek limitlerde de bireysel krediler kullanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi gerçekleştirerek yüksek limitli emekli kredisi kullanmak istediğinizi bireysel müşteri temsilcisine söylerseniz hemen işleme alınacaktır.