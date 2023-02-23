Emekliye bu ay çifte maaş ödenecek! Hemen kontrol edin siz de alabilirsiniz

Türkiye'de yaşayan 13 milyon 700 bin emekli vatandaş her ay emekli maaşı alıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına %30 maaş zammı uygulanırken en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL'ye yükseldi. Emeklilerin aylık olarak kazançları sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda bankalarda emekliye birçok özel fırsat sağlıyor. Başvuru yapan emekliler bankalardan maaş promosyonu alabiliyor. Üstelik mart ayı emekli promosyon tutarları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Mart ayında promosyon başvurusu yapan SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi kişiler binlerce liralık ödeme alma şansına sahip olacak. bankaların vereceği emekli promosyon ücretleri emekliye adeta ilaç gibi gelecek. Aynı zamanda bu ödemeler çifte maaş anlamına da gelecek. tek sefere mahsus olarak verilse bile emekli promosyon ödemeleri milyonlarca kişinin bütçesini rahatlatacak. Peki, kimler bankalardan Emekli promosyonu alabilir? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hem özel bankalar hem de bu kamu bankaları emekliye promosyon ödemesi yapıyor. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren promosyon ücretleri adeta rekora koşmuştu. Yeni yılda da promosyon ödemeleri artarak devam ediyor. Özellikle Mart ayında EYT'li milyonlarca kişinin de emeklilik hakkını elde edecek olması ile birlikte promosyonunda ciddi bir artış bekleniyor. Hatta banka Kaynaklarına göre mart ayı promosyon ücretleri 20.000 liraya kadar yükselebilir. Bu da emekliye ciddi bir kazanım olarak geri dönecek gibi duruyor. Peki emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

SSK BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olan kişiler emekli promosyon başvurusunu nasıl yapacağını merak ediyor. Öncelikle Emekli promosyonu almak için kendinize uygun bir banka seçmeniz gerekiyor. ardından Bu bankanın şubeleri üzerinden, e-Devlet'ten, bankaların online ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. promosyon olabilmek için en önemli Kriter 3 yıl boyunca maaş taahhüdü sözü vermek. bu sözü yerine getirenlere tek sefere mahsus promosyon ödemesi yapılıyor.

MART AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Artık şubat ayının bitmesine sayılı günler kaldı. emekli kişiler şimdiden mart ayı promosyon ücretlerini merak etmeye başladı. bankalar hemen hemen her ay promosyon rakamlarında güncelleme yapıyor. şu anda bankaların mevcut promosyon ücretleri 5000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. henüz mart ayı promosyon rakamları ile ilgili bankalardan açıklama gelmedi. Ancak ilerleyen günlerde bu konu hakkında detaylı bilgilendirmenin yapılacağı tahmin ediliyor.

20.000 TL PROMOSYON İDDİASI

Üstelik mart ayı için çok önemli iddialarda var. gelen ilk bilgilere göre milyonlarca EYT’li vatandaşın Mart ayında emekli olması ile birlikte bankalar daha da yüksek promosyon ödemesi yapacak. Banka sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre verilecek olan promosyon rakamının 20.000 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak şu anda bu iddiadan ibaret. ilerleyen günlerde bankaların promosyon ücretlerinin netleşmesi bekleniyor.