Emekliye borç affı: Torba yasa ile geliyor

Milyonlarca emekli vatandaş için 2024 yılında ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye yılbaşında güzel haber vermiş 2024 emekliler yılı olarak ilan edilmişti. Ancak maaş zamları ne yazık ki emeklinin beklediği düzeyde olmadı. Bu sebeple de vatandaşlar zor günler geçiriyor. 16 milyondan fazla emekli ay sonunu getiremezken bir yandan da banka kredisi ve kredi kartı gibi borçlara yükleniyor. Fakat borç yükünün altında da şu şartlarda ezilmemek mümkün değil. O sebeple emekliler için yeni bir adım atılıyor. Emeklilerin borçlarına yönelik yeni düzenlemeler yolda.

EMEKLİLERE BORÇ AFFI HAZIRLIĞI VAR

Türkiye'deki emekliler aldıkları maaşlarla temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta Zorluk çekiyor. 2024 yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda emekliye verilecek yeni destekler için hazırlıklar devam ediyor. TBMM'de çalışmaları süren ve Ekim ayında yeniden görüşülmeye başlanacak olan torba yasa ile emekliye borç affı da gündemde. Torba yasa ile birlikte emeklileri rahatlatacak yeni düzenlemeler hayata geçecek. Emekliler için ücretsiz konaklama, indirimli ulaşım, toplu taşımayı ücretsiz kullanma, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma gibi birçok destek Geçtiğimiz günlerde sağlanmıştı. Şimdi ise emekliye borç affı için yeni bir adım atılıyor.

BİRİKMİŞ BORÇLAR İÇİN ÇÖZÜM SAĞLANACAK

Alınan bilgiye göre zor günler geçiren emekliler için yeni bir kanun teklifi Hazırlandı. Bu kanun teklifi ile emeklinin birikmiş borçları için yapılandırma ve taksitle ödeme fırsatı sağlanacak. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, emeklinin banka ve kredi kartı borçlarına yönelik düzenleme içeriyor. Kamu bankaları tarafından borçlar yapılandırılacak, daha düşük faiz oranı ve daha uzun vade seçenekleri ile emeklilerin kolay ödemesine imkan tanınacak.

BORÇ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

16 milyondan fazla emekli vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Maaş zamlarının beklenen düzeyde olmaması ile birlikte Emekliler banka ve kredi kartlarında ciddi anlamda borçlandı. AK Parti hükümeti de harekete geçerek torba yasa'ya yeni bir madde eklemeye hazırlanıyor. Borç affının Ekim ayında TBMM'nin yeniden açılması ile birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. Yasa mecliste onaylanırsa Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.