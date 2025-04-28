Emekliye bir ek ödeme daha; Tarih belli oldu

Türkiye’de hayat pahalılığı karşısında zorlanan milyonlarca emekli için Kurban Bayramı öncesi ikramiye desteği umut oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, 2025 yılı için belirlenen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihle ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağı için, ikramiyelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren yatırılması bekleniyor.

Bu ödeme, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanları kapsayacak.

Fakat ödeme takvimi henüz resmi olarak ilan edilmedi. Kesin tarihler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı duyuruların takip edilmesi lazımdır.

Kimler Emekli Bayram İkramiyesi Alabilecek?

Bayram ikramiyesi ödemeleri, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine dahil olan milyonlarca kişiyi kapsıyor. İkramiyeden yararlanacak gruplar şöyle:

SSK emeklileri

BAĞ-KUR emeklileri

Emekli Sandığı emeklileri

Dul ve yetim aylığı alanlar

Malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Bu kapsamdaki tüm hak sahipleri, belirtilen tarihlerde 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyelerini alacak.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemelerin bayramdan önce tamamlanması planlanıyor.

Ödeme tarihine ilişkin beklenen takvim şöyle:

Tarih Açıklama

2 Haziran 2025 Pazartesi

İkramiye ödemelerinin başlama tarihi (beklenti)

3-5 Haziran 2025

Tüm ödemelerin tamamlanması planlanıyor

Not: Resmi ödeme tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile kesinleşecek.



Bayram İkramiyesi Nasıl Alınacak?

Bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin ve hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Ekstra bir başvuru yapmaya gerek yok. Ödemeler, maaş günlerine göre veya toplu şekilde belirlenen tarihlerde hesaplara geçecek.

E-Devlet üzerinden veya bankaların mobil uygulamalarından ödeme bilgileri kontrol edilebilecek.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik