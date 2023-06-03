Emekliye bayram öncesi para muslukları açıldı! Devlet 27.000 TL toplu para ödeyecek

Emekliler son dönemlerde peş peşe aldıkları müjdelerle sevinçten adeta havalara uçtu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de emekliye yeni bir ödeme müjdesi daha geldi. 2023 yılı resmen emeklinin yılı oldu. Kurban Bayramı öncesi emekliye 25.000 TL Toplu para ödemesi yapılacak. 2.000 TL'de bayram ikramiyesi ile birlikte emekliye toplam verilecek ödeme 27.000'ye ulaşacak. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek son dakika detayları haberimizde…

EYT, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNİ MUTLULUKTAN HAVALARA UÇURACAK ZAM MÜJDESİ! KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 2.000 TL'YE EK + 25 BİN TL! İKRAMİYE, AVANS, TEMMUZ ZAMMIYLA EN AZ...

Avans durumunda maaşları geciken EYT üyelerinin yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir. SGK tarafından verilen avans miktarı kurum tarafından üç ayda bir belirlenir ve aylıklar için net asgari ücretin üç katını, kazançlar için net asgari ücretin iki katını aşamaz. Yani güncel asgari ücrete göre 25 bin 520 liraya kadar avans çekebiliyorsunuz. Gelir ve aylık birikim üzerinden alınan avansın dörtte biri sonraki gelir ve emekli maaşından kesilir.

Temmuz emekli maaşı zammı yaklaşıyor. EYT'lilerin işlemi, sosyal yardım payına göre belirlenen artışa ek olarak tamamlanır. Rapora göre, Mart ayından bu yana izin başvurusunda bulunan 1,8 milyon EYT üyesinden 1 milyondan fazlası süreci tamamladı. Temmuz zammı merakla beklenirken, her iki EYT'li de ikişer ikramiye alacak ve zamdan etkilenecek. Müjdeli haber ön detaylarıyla geldi. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşı bekleyen EYT üyeleri dilerlerse avanslarını çekebilecekler. Kurban Bayramı öncesi ekstra 2.000 TL + 25.000 TL!

Temmuz zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesinden bahseden müjdeli haber ön detaylarıyla açıklandı. SSK, Temmuz ayında Bekir emeklilerindeki artışa ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli olmak için başvuran bir milyondan fazla EYT üyesinin çoğu süreci tamamladı. Gerisi birkaç hafta içinde tamamlanmalıdır. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Temmuz ayında beklenen enflasyon oranı ortaya çıkacak. Emeklilik artışları sosyal faktörlere bağlıdır. Burada güncel artış tablosu ile ikramiye ve ön ödemeler hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız. İyi haberler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin, EYT üyelerine emekli maaşı ödemelerinin en geç önümüzdeki aya kadar tamamlanacağını açıkladı.

Maaşını ödemeyen emeklilere işlem tamamlandığında toplu ödeme yapılacak. Ödenmemiş tüm maaşlar ve izin hakları ödenecektir. Emekli maaşı bekleyen EYT üyeleri maaşlarına zam yapma imkanına da sahip.

BAŞLANGIÇ 2 HAZİRAN

SGK Emeklilik Hizmetleri Müdürlüğü, 90 gün içinde emekli maaşını almayanlar için avans düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Acentenin internet sitesinde yer alan 2018/38 sayılı SGK Genelgesine göre EYT üyeleri SGK'dan ön ödeme başvurusunda bulunabilirler. EYT'nin resmi başlangıç tarihi olan 3 Mart 2023 tarihinde emeklilik başvurusunda bulunan ancak henüz maaşını almamış olan emekli adaylarının 2 Haziran tarihinden sonra kuruma ön başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön ödeme durumunda maaşları geciken EYT üyelerinin yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir. SGK tarafından verilen avans miktarı kurum tarafından üç ayda bir belirlenir ve aylıklar için net asgari ücretin üç katını, kazançlar için net asgari ücretin iki katını aşamaz. Yani güncel asgari ücrete göre 25 bin 520 liraya kadar avans çekebiliyorsunuz. Gelir veya aylık birikimin üzerinde alınan avansın dörtte biri bir sonraki gelir veya emekli maaşından kesilir.

Öte yandan, Emeklilik Kanunu kapsamında emekli olan işçilerin ücretleri, hafta sonları ve yıllık izinleri de İş Kanunu tarafından korunmaktadır. Bir çalışanın yıllık ücretli izin hakkı, bir yıllık çalışma saatlerini dikkate alır.

Emekli olup EYT kapsamında çalışmaya devam edenler için yıllık izin de kıdeme göre belirlenir. Bir önceki yıldan kullanılmayan izin ücreti ödenen EYT çalışanları, aynı işyerinde kalmaları halinde bir yıl sonra izin hakkı kazanırlar. Yıllık izin süresi 14 günden başlar.

Tatil izni olmadan çalışmaya devam eden kişi, ilk işe başladığı tarihten sonra kullanma hakkı olduğu sürece izin kullanır.

Bir EYT’li çalışanı şirketten ayrılarak başka bir işyerinde çalışırsa, o işyerinde ilk kez çalışıyormuş gibi 14 gün yıllık izin hakkı kazanır. Yeni işyerinde çalışma süresi 5 yıl sonra 20 güne çıkacak.

50 yaş ve üzeri emekli EYT 'li için iş değiştirseler dahi yıllık izin süresi 20 günden başlar. İşte yıllık izin ve izin ile ilgili bazı soruların cevapları.

EYT'LİLERİN EMEKLİLİK SONRASI İZİN SÜRELİ NASIL HESAPLANACAK?

İş Kanunu'na göre, bir çalışan bir yıllık hizmetinin sonunda yıllık izne hak kazanır. Asgari yıllık ücretli izin süresi, 1 yıl ve daha fazla 5 yıldan az çalışmış olanlara 14 gün, 5 yıl ve daha fazla 15 yıldan az çalışmış olanlara 20 gün ve 26 gündür. 15 yıl veya daha fazla çalışmış olmak. Bu süreler iş sözleşmesinden daha uzun olabilir. Bu süreler, EYD kapsamındaki işlerinden ayrılıp tatil ücreti almadan aynı işte çalışmaya devam edenler için de geçerlidir. Tatil ücretini alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için tatil süresi 14 günden başlar.

YILLIK İZİN SÜRESİNE HAFTA SONU D HİL Mİ, İZİN 10 GÜNDEN AZ OLABİLİR Mİ?

Cumartesi ve Pazar hafta sonları bireysel veya toplu sözleşme ile belirlenmişse, her iki gün de yıllık izinden sayılmaz. Çalışan isterse yıllık iznin bir kısmı en az 10 gün kullanılabilir. Çalışanlar izinlerini bölebilirler. 10 gün ve üzeri yıllık ücretli izinlerin bir kısmı tek seferde, kalan kısmı bölünerek kullanılabilir.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HANGİ DURUMDA ÖDENİR?

Kanuna göre, iş sözleşmesi herhangi bir nedenle feshedilirse, işçinin yıllık ücretli izin kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, o döneme ait ücret, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücreti aşacaktır. Kullanılmayan tatil ücreti ancak iş ilişkisi sona erdiğinde ödenir. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlere tatil ödeneği ödenmesi, işçi ile işveren arasındaki sözleşmeye göre emekli olan işçiye ödenmek zorundadır.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER YANAR MI, İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

İşçi yıllık izin hakkından feragat edemez ve işveren de yıllık izin hakkını reddedemez. Yıllık izin çalışanların yasal bir hakkıdır. Kanun, çalışanların kullanılmayan yıllık izinlerini bir önceki yılda kullanmalarını sağlamamaktadır. Çalışanlar, yıllık ücretli izin kullanmamaları karşılığında para talep edemezler. Ancak işten çıkarılma halinde kullanılmayan yıllık izin varsa bu sürelerin telafi edilmesi gerekir. Kullanılmayan izin ücretleri son brüt maaş üzerinden hesaplanır.

İZNE ÇIKMADAN AVANS ALINABİLİR Mİ, İŞYERİNDE 10 YIL İZİN KULLANDIRILMAYAN ÇALIŞAN NE YAPABİLİR?

Çalışanlar izin almadan işverenlerinden avans talep edebilirler. İşveren de bu avansı işçiye ödemek zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dilekçe vererek veya 170'i arayarak yasal haklarının korunmasını talep edebilirler. İzin ve yıllık izin, çalışanın rızası olsa bile kaldırılamaz. Resmî tatiller, hafta içi günler ve genel tatil günleri kapalı süreden sayılmaz. Tatil süresinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde tatil süresinin bitiminden sayılır.

İZİNDE 50 YAŞ KURALI EYT'LİLER İÇİN DE GEÇERLİ Mİ, TATİL DÖNEMİ İŞVERENDEN YOL İZNİ İSTENEBİLİR Mİ?

İş Kanunu'na göre 50 yaşını dolduran çalışanlar 20 günden az yıllık ücretli izin kullanamazlar. Bu yaştaki EYT'liler aynı işyerinde çalışmaya başlar başlamaz 20 gün izin alabilirler. EYT çalışanları, yıllık izindeyken işverenlerinden yol kartı başvurusunda bulunarak dört gün ücretsiz yol kartı alabilirler.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI TÜM EYT'LİLERE YANSITILACAK

Bu arada EYT'liler bir yandan maaşlarını alırken bir yandan da diğer emekliler gibi Temmuz'daki enflasyon artışı ve refah payından da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'lilerin aylıkları Temmuz ayında diğer emekliler gibi artıştan faydalanacak.

Yani Temmuz'da yapılacak 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı artışı Haziran sonuna kadar başvurusunu tamamlamış tüm EYT'lilerin maaşlarına direkt yansımış olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu tarihten sonra başvuranlar, Temmuz ayından sonra başvuran ve maaşı Ağustos ayından sonra hesaplananlar için maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık hesaplamaya Ocak ve Temmuz ayı enflasyon ve oran artışları dahil edilmiştir.

Merkez bankası enflasyon beklentileri anketlerine ve ekonomistlerin tahminlerine dayanmaktadır. SSK ve Bekir emeklilerini doğrudan etkileyen 6 aylık enflasyonun yüzde 20-23 olması bekleniyor. Bu rakama bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle birlikte getirdiği refahtan bir pay eklendi.

Memurlara yapılan yüzde 45'lik zam ve asgari emekli maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması burada emekliler için mihenk taşı olacak.

Emekliler için Temmuz ayından itibaren kademeli olarak artacak bir sistem kuruyoruz.