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Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı!

Emeklilere bayramdan önce sevinç yaşatıldı! 1300 TL zammın tarihi belli oldu! Emeklilere ara zam müjdesine dair tüm detaylar...

Emekliye bayram öncesi ara zam müjdesi! 1.300 TL zammın tarihi açıklandı!

Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerine erken bayram müjdesi geldi! Bayram ikramiyesinden önce ek zam gündemde. Peş peşe emeklilere gelen müjdelere bir ek daha konuşuluyor. 5.500 TL ve üzerinde maaş alan tüm emekli vatandaşlar için yeni haberlerden birisi de EYT ile beraber gelecek olan emekli maaşlarındaki eşitsizliğe istinaden Mart ayında 1.300 TL ek zam.  


1.300 TL ek zam ne zaman yapılacak? 


Ocak 2023’den itibaren emekli maaşlarına gelecek olan zam ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı enflasyon verileri ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan refah ppayına ilişkin açıklamasında yüzde 30 zam haberini verdi.  


Duyurudan sonra emekli maaşları 5 bin 500 TL olmuştu, ancak zam adaletsizliği olmaması amacıyla maaşlara 1.300 TL ek zam gündeme geldi.  


En çok da 2000 sonrasında emekli olan SGK’ya bağlı vatandaşların maaş adaletsizliğine ilişkin gündemde olan konuya dair açıklık getirilmeye başlandı. Türkiye Emekliler Derneği’nin ortaya çıkan adaletsizliğin önüne geçmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Türkiye Emekliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup iletti ve aradaki gelir farkına dair intibak zammına dair taleplerini dile getirdi.  


Türkiye Emekliler Derneği’nin mektupla talepte bulunması üzerine ise Mart ayında gerçekleştirilecek emekli zammının 1.300 TL olacağı iddia edildi. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

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