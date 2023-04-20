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Emekliye bayram müjdesi geldi: 25.000 TL promosyon ödemesi başladı

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisine bayram müjdesi. Promosyona zam geldi. Tam 25.000 TL ödeme yapılacak. Ay sonuna kadar başvuru yapın.

Emekliye bayram müjdesi geldi: 25.000 TL promosyon ödemesi başladı

Bayram öncesi emeklinin yüzünü güldürecek kampanya özel bankalardan geldi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için bankaların yeni kampanyaları başladı. bankalar emekliye rekor promosyon ödemesi yapacak. ÖZEL bankaların sunacağı promosyon miktarı 25.000 TL'ye kadar yükseliyor. Hala promosyon başvurusu yapmayan emekliler bu fırsatı sakın kaçırmasın. İşte emekliye güncel promosyon ücretleri…

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için bankaların kampanyaları devam ediyor. En düşük emekli maaşının güncellenmesi ve EYT ile 2.2 milyon kişinin emekli olmasıyla beraber bankalarda harekete geçti. hem özel bankalar hem de kamu bankaları emekli ve EYT ile promosyon ödeyebilmek için rakamlarını yükselttikçe yükseltiyor. Güncellemeler devam ederken yeni rakamlarda peş peşe ortaya çıkıyor. Emekliler nisan ayında resmen bankaların kampanyaları ile bayram edecek. Çünkü 25.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON YARIŞI YENİDEN ALEVLENDİ

Bankalar arasında emekli promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Özellikle en düşük emekli maaşının güncellenmesi ve hemen ardından da 2.2 milyon kişinin EYT ile emekli olarak nisan ayında Maaş almaya başlayacak olması bankaları harekete geçirdi. bankalar peş peşe promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Güncelleme haberi önce özel bankalardan geldi. özel bankalar emekliye birçok ayrıcalık sunarken promosyon miktarında her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bankaların nisan ayı promosyon listelerine bakacak olursak rekor ödemelerin geleceğini söyleyebiliriz. Emekli için kesenin ağzının sonuna kadar açan bankalar promosyonun yanında verdikleri ek fırsatlarla beraber emekliyi adeta ihya edecek kampanyalar yapıyor.

PROMOSYON 25.000 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Bankaların nisan ayında sunduğu promosyon fırsatlarında Her geçen gün artış yaşanıyor. Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, ING Türkiye, TEB, Finansbank gibi özel bankalar rekor promosyon fırsatları ile ilk sıralarda yer alıyor. Şu anda ek kampanyalarla beraber bu bankaların promosyon ücretleri 25.000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Ayrıca bankalarda düşük faizli kredi fırsatı, Emekliye özel kredi kartı fırsatları da bulunuyor. emekli maaşı alan ve maaşını taşıyarak bu bankalardan birinin müşterisi olanlar 3 yıllık taahhüt sözleşmesi karşılığında promosyon fırsatından yararlanma imkanı buluyor. Hala maaş promosyonu için başvuru yapmadıysanız yukarıda saydığımız özel bankaların şubelerinden ya da dijital bankacılık kanallarından başvurularınızı yapabilirsiniz.

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