Emekliye bayram erken geldi! 7500 TL – 15.000 TL arası yardım az önce açıklandı

Milyonlarca emekliye heyecanlandıran gelişme az önce yaşandı. Emekliler resmen çifte bayram edecek. Nisan ayında 7.500 TL ile 15.000 TL arası yardım ödemesi var. Hem yeni emekliler hem de hali hazırda emekli olanlar faydalanacak. Üstelik SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ya da EYT'li olmak fark etmiyor. Emekliye çifte kazanç Nisan ayından itibaren hesaplara geçecek.

SSK Bağkur memur emeklisi için artık nisan ayı zam ayı olacak. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken emeklinin Kazancı nisan ayında katlanacak. gelen ilk bilgilere göre hem bayram ikramiyesi zammı hem de promosyon zammı yolda. EYT'lilerin emekli olması tüm emeklilere yarayacak. bankalar promosyon ücretlerinde artış yapmayı planlarken yeni rakamlarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki Emekliye ne kadar promosyon verilecek? Emekli bayram ikramiyesi zamlı ne kadar olacak?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA BOMBA GELİŞME

EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş EYT ile emeklilik hakkı elde etti ve dilekçelerini vermeye başladı. EYT'liler Bir yandan emeklilik heyecanı Yaşarken bir yandan da bankaların yeni promosyon rakamlarını yakından takip ediyor. Üstelik promosyon ücretleri sadece EYT'lileri ilgilendirmiyor. Aynı zamanda SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan Yani emekliliğini eskiden almış olan vatandaşlar da bu ödemelerden faydalanacak. EYT ile birlikte promosyon ücretlerinde yaşanacak artışla ilgili yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

Bankalar bir yandan kendi çalışmalarını yaparken bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. EYT'lilere verilecek olan promosyon miktarının en az 7500 TL'den başlaması ve 15.000 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Yani promosyonlar hemen hemen iki katına çıkacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI YOLDA

Buna ek olarak emeklileri bekleyen diğer bir müjde ise bayram ikramiyesi zamlı olacak. Emekliye bayram ikramiyesi nisan ayında ödenecek. Ancak hala kesin olarak rakamlar belli olmadı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre ise emekli bayram ikramiyesi 2 katından fazla artacak. Gelen ilk bilgiler Ramazan Bayramı öncesinde emekli Bayram ikramiyesinin 2500 TL olarak ödeneceği yönünde. Yani böylece yılda toplam 5.000 TL bayram ikramiyesi verilmiş olacak. Bu ödemeden nisan ayında Emeklilerin hesabına yatacak. Yani bu durumdan nisan ayında emekliye çifte kazanç bekliyor.