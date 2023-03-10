Emekliye ATM'den ek ödeme! 3000, 4200, 5000, 7500 TL karşılıksız tüm emeklilere yatıyor

13,5 milyon emekli vatandaş için karşılıksız ödeme duyurusu geldi. Milyonlarca emekli ATM'den anında alabiliyor. bankalar Mart ayında da promosyon rekabetine ara vermeden devam ederken kazanan emekliler oluyor. Birçok banka promosyon ücretlerini güncelledi. Maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma sözü veren emeklilere ödenecek olan miktarlar 7.500 TL'ye kadar yükseldi. ek koşulları da yerine getiren emekliye verilecek promosyon 8.500 TL'ye kadar çıkıyor.

Emekliye banka promosyonu ödemesinden SSK BAĞ-KUR memur emeklisi herkes yararlanabiliyor. Ayrıca emeklilerin hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alan kişiler de bankalardan promosyon alma hakkına sahip oluyor. Emekli promosyonu için bazı koşullar var. Bu koşulların yerine gelmesi halinde hemen başvuru yaparak Siz de binlerce liralık karşılıksız ödemeyi ATM'den çekebilirsiniz. Peki, Emekliye banka promosyonu şartları neler soru işareti kimler bankalardan Emekli promosyonu alabilir?

BANKALAR TEK TEK YENİ PROMOSYON ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Bankaların emekli promosyon ücretleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Birçok banka mart ayı için yeni promosyon ücretlerini duyurdu. Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Gelin yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara Birlikte bakalım:

DenizBank en yüksek promosyon veren bankalar listesinde başlarda yer alıyor. 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'a taşıyan ve buradan alma taahhüdü veren emekliye 7500 TL'ye kadar karşılıksız promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi Bankası'nın da nakit promosyon ücretleri oldukça yüksek. SSK bağ-kur memur emeklisi fark etmeden maaşını Yapı Kredi Bankası'na Taşıyan emekliler 3 yıllık promosyon sözleşmesi karşılığında 8.500 TL'ye Varan promosyon alabiliyor. Yapı Kredi Bankası'nın bu kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor.

En yüksek promosyon veren diğer bir banka ise Türkiye İş Bankası oldu. İş Bankası emekli promosyon ücretleri mart ayı için yeniden belirlendi. Türkiye İş Bankası'ndan emekliye verilecek net promosyon 7.500 TL'ye ulaşırken ev koşulların yerine getirilmesi durumunda 8.500 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuluyor. Türkiye İş Bankası'nda emekli promosyonu için taahhüt süresi 3 yıl olarak belirlendi.

SADECE 3 GÜN İÇİNDE ATM'DEN ALABİLİRSİNİZ

Bankalar, emekli promosyon ücreti ödemek için SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm Emeklilerle 3 yıllık sözleşme yapıyor. yani maaşını seçtikleri bankaya 3 yıl boyunca Taşıyan emekliler promosyon fırsatını değerlendirebiliyor. emekli promosyon ödemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 gün içinde ATM'den ya da bankadan yapılabiliyor. Yeni emekliler için bu süreç Biraz Daha uzuyor onların ilk maaşlarını bankadan almayı beklemesi gerekiyor.