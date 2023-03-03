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Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak

Milyonlarca emekli bu son dakika haberi ile mutluluktan uçacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'liye 9000 TL ödeme kesinleşti. Başvuru yapan her emekli alacak.

Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak

Emekliye ek ödeme son dakika duyurusu geldi. Milyonlarca emekli vatandaş başvuru yaparak 9.000 TL ödeme alabilecek. Bankalar Mart ayında resmen çıldırdı emekliye para akıtıyor. Emekliye ek ödeme yapacak bankalarda tek tek açıklandı. Peki, emekli ne kadar ek ödeme olacak? 9.000 TL Ek ödemeyi hangi banka veriyor?

Emekli maaşı alan 14 milyona yakın vatandaş ne yazık ki geçim sıkıntısı içinde boğuşuyor. Çünkü Alım gücü her geçen gün düşüyor market raflarındaki ürünlerin fiyatı durmadan artıyor. Emekli maaşı yetmeyen vatandaşlar çareyi banka promosyonlarında arıyor. son dönemlerde bankaların verdiği promosyon ücretleri de rekor düzeyde artıyor. Yeni bir banka promosyonu duyurusu daha geldi. milyonlarca emekli maaşını taşıyarak 9.000 TL'ye Varan ek ödeme alabilecek. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'liler ödemeden yararlanacak. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara da Maaş promosyonu verilecek. Nakit ihtiyacı olan emekli bu Kampanyayı sakın kaçırmasın.

BANKALARDAN EMEKLİYE 9000 TL ÖDEME

Mart ayı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Bankalar emekli için bir kez daha devreye girdi. emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü veren Emekliye promosyon miktarı 9.000 liraya kadar yükseldi. emekliler gerekli Şartları yerine getirdikten sonra promosyon fırsatını yakalayacak. Emekli maaş promosyonu veren bankalar, ayrıca ek avantajlarda sağlıyor. Maaş müşterisi olan emeklilere düşük faizli kredi, ücretsiz havale ve EFT gibi birçok imkan sunuluyor.

GARANTİ BANKASI ÖDEMEYİ 9000 TL'YE YÜKSELTTİ

Garanti Bankası emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Mart ayında Garanti'den emekli vatandaşlara ödenecek miktar 9.000 TL'ye kadar yükseldi. Emekli maaş hesabını bu bankaya taşıyan ve tabii ki de 3 yıl boyunca kalma sözü veren emekliler promosyon alacak. Garanti Bankası emeklilerden başka bir ek koşul talep etmiyor sadece maaşı taşıyarak müşteri olmak yeterli oluyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI VAR

Garanti BBVA'da emeklilere aynı zamanda düşük faizli kredi fırsatı da sunuluyor. Emekliler maaşlarının 10 katına kadar kredi kullanma imkanına sahip oluyor. Yani en düşük 5.500 TL emekli maaşı alan bir kişi düşük faizli kredi kullanmak istediğinde 55.000 TL'ye kadar alabiliyor. Garanti Bankası tarafından 50.000 TL'ye kadar olan Kredilerde 36 ay vade uygulanırken 50.000 TL üstü kredilerde ise 24 ay vade uygulanıyor. Emekli promosyon ödemelerinde kredi faiz oranı ise başvuru yapan kişinin kredi notuna göre belirleniyor.

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