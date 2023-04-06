Emekliye 8000 TL + 2000 TL ek ödeme! QNB Finansbank’tan güncelleme geldi, son tarih 30 Nisan

Milyonlarca emekliye ek olarak EYT yasasından faydalanarak bu ay ilk kez maaş ödemesi alacak olan kişilere Finansbank'tan önemli kampanya geldi. Finansbank, maaş ödemesine ek olarak emekliye 9200 TL promosyon fırsatı sunacağını açıkladı. Emekli ek ödeme fırsatlarına ilişkin detaylar merakla takip edilirken bankanın web sitesinden resmi duyuru da yapıldı. Peki Finansbank emekli promosyon şartları neler? Kimler Finansbank'tan emekli promosyonu alabilir?

En düşük emekli maaşı bu ay zamlı olarak yatacak. Ayrıca EYT'liler de bu ay ilk kez emekli maaşı alacak. Hem EYT'liler hem de hali hazırda emekli maaşı alanlar için bankaların peş peşe kampanyaları devam ediyor. QNB Finansbank, nisan ayı emekli promosyon ücretleri ile ilgili resmi web sitesi üzerinden yeni bir açıklama yayınladı. Finansbank’ın 1 Nisan 2023 günü itibarıyla başlayan yeni kampanyası kapsamında EYT'li emekliler ve eski emeklilere rekor promosyon ödemesi yapılacak. Finansbank emekli promosyon ücretleri ile ilgili başvuru şartlarının resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki, kimler Finansbank'tan Emekli promosyonu alabilir? Finansbank emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları haberimizde…

FİNANSBANK'TAN EMEKLİYE MAAŞI EK 9200 TL ÖDEME

QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile emekliye vereceği yeni promosyon rakamlarını açıkladı. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan EYT'li ve eski emekliler Finansbank'tan maaş harici 9200 TL'ye kadar ek ödeme alma hakkına sahip olacak. Finansbank'ın emekli promosyon ücretleri için aradığı tek bir şart bulunuyor. Sadece emekli maaşını taşımak ve 3 yıl boyunca Finansbank'ta kalmak için taahhüt sözleşmesini imzalamak yeterli oluyor. bu sözleşmeyi imzalayan emekliler 3 gün içinde promosyon ücretini banka hesaplarından çekebiliyor.

BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDİYOR

Emekli maaşını taşıyana Finansbank tarafından verilecek olan 9200 TL promosyon ödemesi için başvuru süresi de belli oldu. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için başvuru süresi 1 Nisan'da başlamıştı. Son başvuru tarihinin ise 30 Nisan 2023 olduğu öğrenildi. Emekliler bu tarihe kadar en yakın Finansbank şubesine giderek ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yaparak maaş taşıma başvurularını gerçekleştirebilecek. Finansbank'tan Emekli promosyonu alacak olan emekliler aynı zamanda bankanın sunduğu başka ayrıcalıklardan da faydalanma imkanına sahip olacak. Finansbank tarafından emekliye sunulan ayrıcalıklar arasında düşük faizle kredi imkanı ücretsiz havale ve EFT imkanı da bulunuyor.

Yani Finansbank'ta emekliyi bir dolu ayrıcalık bekliyor. O sebeple emekli maaşını taşımak için geç kalmayın.