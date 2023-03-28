Emekliye 3'lü kombo ödeme! Nisan’da 4A 4B 4C’li ve EYT’linin cebine en az 17 bin TL girecek

Milyonlarca emeklinin yüzü nisan ayında gülecek. Ramazan Bayramı'na cebi para dolu olarak girmeye hazırlanan emeklilere Müjde üstüne Müjde geliyor. Nisan ayında emekliye tam 3 ödeme var. Üstelik 4A 4B 4C’li ve EYT’li Fark etmiyor tüm emekliler bu ödemelerden faydalanabiliyor. Emeklinin cebi bayram öncesinde dolacak torununa harçlık vermeyen emekli kalmayacak. Az önce duyuru yapıldı ödemelerin tarihleri ve miktarları belli oldu. Nisan ayında emekliyi bekleyen en düşük ödeme 17.000 TL.

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekliler ekonomik anlamda kazançlarını merakla takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Böylece emekli maaşlarına 2.000 TL'lik bir artış yapılmıştı. Şu an için tüm emeklileri bu zammın kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor. AK Parti'den gelen açıklamalar kapsamayacağı yönünde ancak emeklilerin tepkileri devam ediyor. Yani nisan ayında diğer emekliler için de yeni bir sürpriz olabilir. Bildiğiniz üzere emekli Bayram ikramiyesine de önemli bir zam yapıldı. Yani nisan ayında Bayram ikramiyeleri de emeklinin cebine girecek. Emekliyi sevindirecek diğer bir ödeme ise banka promosyonları. hem maaşlara yapılan zam hem de EYT yasası banka promosyon miktarlarını da arttırdı. Yani emekliye nisanda üçlü kazanç var.

3 ÖDEME NİSAN AYINDA EMEKLİNİN CEBİNE GİRECEK

Nisan ayı Ramazan Bayramı olması nedeniyle Bayram ayı olarak biliniyor. Ancak emekli çifte bayram edecek. Çünkü nisan ayında emeklinin cebine girecek olan 3 farklı ödeme var ve resmen Ramazan Bayramı'na emekliler Cebi para dolu şekilde girecek. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak hesaplara yatacak Buna ek olarak bayram ikramiyesi 2000 TL olarak emekliye verilecek. Emekli banka promosyonlarını da en az 7500 TL'den hesaplarsak emekli nisan ayında alacağı üçlü ödemenin 17.000 TL'ye kadar yükseleceğini söyleyebiliriz. Emekliye yapılacak olan bu en düşük ödeme olacak. yani bankalar promosyon miktarlarının Nisan ayından itibaren arttırabilir. Aynı zamanda 7.500 TL ve üstü maaş alan emeklinin Kazancı daha da fazla olabilir.

TÜM EMEKLİLERE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli vatandaşın heyecanla beklediği başka bir soru daha var. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına zam yapılmıştı ancak tüm emekli maaşları arttırılmamıştı. Emekliler tepkilerini uzun zamandan beri dile getiriyor ve yeni bir düzenleme bekliyor. Bu konuda son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek. Nisan ayının ilk kabine toplantısında emekli maaşlarına ek zam konusunun gündeme Geleceği tahmin ediliyor. Eğer emekli maaşlarını ek zam onayı verilirse emeklinin kazancı nisan ayında daha da artacak.