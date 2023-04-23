Emekliye 3 maaş ödeme! 4A 4B 4C emeklisi başvuru yaparak karşılıksız alacak

Açıklanacak Tmmuz ayı zammına kısa bir süre kalırken çok sayıda emekli gelirini arttırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda SGK, milyonlarca emekliye 3 maaş alma fırsatı veriyor. İşte SGK'dan 3 maaş birden almak için yapılması gerekenler...

SSK Bağ-Kur emeklileri bankalardan her ay düzenli olarak maaş çekiyor. Ödenen primlere bağlı olarak hesaplanan emekli maaşları enflasyonla da artıyor. Maaş artışının yanı sıra bazı emeklilere 2 hatta 3 maaş bağlama hakkı sunuluyor. Toplam 3 maaş alan emeklilerin kazancı artıyor. 3 maaş uygulamasından faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapmak yetiyor.

SİGORTA SİSTEMİNİN FARK ETMİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm sigorta sistemlerinden 3 maaş alma hakkı bulunuyor. Hali hazırda emekli olan bir kadın, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alma hakkı kazanıyor. Vefat eden kişinin Bağkur emeklisi, kadının SSK emeklisi olması durumunda dul aylığı veriliyor. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yüzde 50’sini alabiliyor. Vefat eden eş Emekli Sandığı’na bağlı ise maaşların yüzde 75’i yatırılıyor.

Vefat eden eşin Ekim 2008’den sonra sigortalı olması halinde, 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Ekim 2008’den önce vefat eden bir kişinin 1800 gün prim ödemiş olması yeterli oluyor. Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadının kendi maaşı kesilmiyor.

3 MAAŞA KADAR ARTABİLİR

Bazı durumlarda emekli kadınların üç farklı emekli maaşı alma hakkı bulunuyor. Dul eş, kendi çalışmasından dolayı maaş alabilirken, vefat eden eşin üzerinden de maaş bağlatabiliyor. Emekli olmuş babanın vefatından sonra da yetim aylığı alınabiliyor. Böylelikle kadınların üç maaş alması mümkün oluyor.

Anne ve babanın vefat tarihlerine ve bağlı bulundukları sigorta türüne göre aylık bağlanıyor.

Vefat için üç önemli tarih bulunuyor:

Vefatlardan biri 1 Ekim 2008 öncesinde olursa

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.İkisi de Bağkur'lu ise yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

Vefatlardan ikisi de 1 Ekim 2008 önce olursa;

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım bağlanır.

İkisi de Bağkur'lu ise tek maaş ödenir.

İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladıysa, tercih edilen aylık tam bağlanır.

Anne ve babanın vefatı 30 Eylül 2008 tarihinden sonra olursa;

Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş verilir.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.